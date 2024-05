غضب إسرائيلي من إسبانيا ومدريد ترد: نعترف بفلسطين ولا أحد يستطيع إرهابنا

أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قرارا منع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين، بينما شددت مدريد على موقفها الثابت في الاعتراف بدولة فلسطينية.

وكتب كاتس في منشور له على منصة "إكس" إنه "ردا على اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية والدعوة المعادية للسامية التي أطلقتها "يولاندا دياز" نائبة رئيس الوزراء الإسباني، ليس فقط للاعتراف بالدولة الفلسطينية بل "لتحرير فلسطين من النهر إلى البحر"، قررتُ قطع العلاقة بين التمثيل الإسباني في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية".

وأضاف: "إذا كانت هذه الشخصية الجاهلة المليئة بالكراهية تريد أن تفهم ما الذي يسعى إليه الإسلام الراديكالي حقا، فعليها أن تدرس 700 عام من الحكم الإسلامي في الأندلس- إسبانيا اليوم".

In response to Spain's recognition of a Palestinian state and the antisemitic call by Spain's Deputy Prime Minister to not just recognize a Palestinian state but to 'liberate Palestine from the river to the sea,' I have decided to sever the connection between Spain's…

— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) May 24, 2024