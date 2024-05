المواجهة من المسافة صفر.. مغردون يقارنون بين أداء المقاومة وقوات الاحتلال بغزة

تفاعل رواد منصات التواصل مع كثافة عمليات المقاومة في غزة ضد الجيش الإسرائيلي، وقال ناشطون إنه منذ أن بدأ الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، لم ينشر جيش الاحتلال مقطعا واحدا يوثق اشتباك قواته مع المقاومة الفلسطينية وجها لوجه، على عكس ما تبثه المقاومة الفلسطينية من تفخيخ الآليات العسكرية من نقطة الصفر واستهداف الجنود الإسرائيليين من مسافة قريبة.

وأشار مغردون إلى أن الجيش الإسرائيلي دائما ما ينشر مقاطع فيديو يقول إنها لمعارك ضارية وعنيفة في غزة، ولكن خلال مشاهدة هذه المقاطع لا يظهر أي مقاوم في الفيديو يتم ملاحقته أو استهدافه بحسب قول أحدهم.

وأضافوا بأن جنود جيش الاحتلال عاجزون عن مواجهة مقاتلي المقاومة الفلسطينية، لذلك نجد أن الاحتلال يستعين بالطائرات المسيرة لاستهداف المقاومين، كما أظهرت ذلك مقاطع من بينها استهداف المقاومين في جباليا، والمقاتل الساجد في غزة.

في المقابل قارن جمهور منصات التواصل تنافس مقاتلي المقاومة وهم يتسابقون إلى تفخيخ الدبابات والآليات العسكرية الإسرائيلية من نقطة الصفر، كما ظهر في الفيديو الذي نشرته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة -حماس- والذي أظهر تنافس مقاومين في وسط المعركة على من ينفذ العملية ويدمر دبابة من مسافة صفر في جباليا.

ولفت ناشطون الانتباه إلى استخدام قوات الاحتلال العربات المفخخة والمسيرة عن بعد لاستهداف الأهداف وتدمير المباني، لعجزها عن مواجهة رجال المقاومة، وذلك بعد تكبده خسائر بشرية كبيرة مما دفعها لاستخدام هذا الأسلوب للتدمير والنسف.

Israel appears to be employing explosive vehicles in Jabalia in an effort to penetrate deep into the alleyways of the area. pic.twitter.com/glySFQrwIf

— Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 21, 2024