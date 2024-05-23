شاهد.. كمين قسامي محكم ضد قوة إسرائيلية وملاحقة من يحاول إنقاذها

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد عملية وصفتها بالمركبة وتظهر استهداف قوة إسرائيلية خاصة وقوات النجدة التي حاولت إنقاذها شمالي بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد -التي تعود إلى فجر الثلاثاء 22 مايو/أيار الجاري- تقدم قوة مدرعة لم يتم التعامل معها، بهدف استدراج -وفق القسام- قوة راجلة متوغلة نحو الكمين المحكم حيث جرى تفجير عبوة رعدية وإلقاء قنابل يدوية صوبها.

وبحسب فيديو القسام، سحب جيش الاحتلال -على إثر العملية- القوات من كامل المحور وبقيت قوة تسعف الجنود في المكان بقيادة ضابط كبير.

وتضمنت المشاهد -أيضا- لحظة تفجير عبوة شواظ الناسفة في قوة النجدة، ومن ثم تقدم جنود وآليات إسرائيلية لسحب القتلى والجرحى.

وبعد 6 ساعات من العملية المركبة، قنص مقاتلو القسام ضابطا واثنين من مساعديه وأصابوهم إصابة مباشرة، وفق الفيديو الذي اختتمه الكتائب بعبارة "وستبقى غزة مقبرة للغزاة".

وارتفعت وتيرة عمليات كتائب القسام في شمالي القطاع خلال الأيام الماضية مع ارتفاع الخسائر البشرية في صفوف الجيش الإسرائيلي.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.