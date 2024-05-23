قديروف يلتقي بوتين ويعرض إرسال قوات إضافية لأوكرانيا

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف في وقت مبكر اليوم الخميس أنه التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعرض إرسال المزيد من القوات لدعم القوات الروسية التي تحرز منذ أسابيع تقدما على عدد من محاور القتال في أوكرانيا.

ونشر قديروف صورة له مع بوتين في الكرملين، وقال إن عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين والمجهزين بشكل جيد من قوات الاحتياط مستعدون للقتال من أجل روسيا في أوكرانيا إذا صدر مثل هذا الأمر.

وأشار إلى أن 43 ألفا و500 جندي شيشاني خدموا بالفعل في أوكرانيا، من بينهم 18 ألف متطوع.

وقال قديروف إنه دعا بوتين لزيارة الشيشان، مشيرا إلى أنهما ناقشا أيضا المشاكل والآفاق الاقتصادية للمنطقة.

والرئيس الشيشاني الحالي حليف للكرملين، ويقود الجمهورية التابعة للاتحاد الروسي والواقعة في جنوب القوقاز منذ عام 2007، ويعطيه الرئيس الروسي مجالا واسعا لإدارتها بشكل مطلق مقابل الحفاظ على استقرارها وولائها.

ومنذ بدء الحرب على أوكرانيا أواخر فبراير/شباط 2022، يشارك آلاف الجنود الشيشانيين، خاصة من قوات أحمد (أخمات) في العمليات العسكرية، وخاضت هذه القوات معارك في عدة مدن بمقاطعة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

والتقى بوتين قديروف مرارا، وأشاد بأداء قواته في ميادين القتال بأوكرانيا.

وفي يونيو/حزيران 2023، أبدى الرئيس الشيشاني استعداده للمساعدة في إخماد التمرد الذي قامت به مجموعة فاغنر العسكرية الروسية، والتي قتل زعيمها يفغيني بريغوجين في حادث طائرة قرب موسكو في أغسطس/آب من العام نفسه.