قادة "محور المقاومة" يجتمعون في إيران خلال جنازة رئيسي

عقد قادة في فصائل "محور المقاومة" اجتماعا في العاصمة الإيرانية طهران بحضور قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري العميد إسماعيل قآني، وذلك على هامش جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وقالت وسائل إعلام إيرانية اليوم الخميس إن الاجتماع -الذي عقد أمس- بحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة ودور محور المقاومة.

وشارك في الاجتماع رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية ومحمد الهندي نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي والشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني وممثلون عن جماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية وفصائل عراقية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنه جرت خلال اللقاء "مناقشة الوضع السياسي والاجتماعي والعسكري في غزة"، كما تم "التأكيد على استمرار الجهاد والنضال حتى النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة بمشاركة فصائل محور المقاومة".

ومنذ أكثر من 7 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف -أغلبهم أطفال ونساء- ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.

ومنذ ذلك الحين تنفذ فصائل عدة في لبنان واليمن والعراق عمليات ضد أهداف إسرائيلية إسنادا للمقاومة الفلسطينية في غزة.