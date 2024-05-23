قتيل ومصابون بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوب لبنان

أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخص وإصابة 3 طلاب كانوا قرب سيارة استهدفت بمسيّرة إسرائيلية على طريق كفر دجال-النبطية جنوبي لبنان، في حين أعلنت الجبهة الداخلية في إسرائيل دوي صفارات الإنذار في منطقة المطلة بالجليل الأعلى.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تسببت الغارة باحتراق السيارة، وعملت فرق الدفاع المدني والصليب الأحمر ومنظمات مدينة أخرى على نقل الإصابات إلى المستشفيات وإطفاء الحريق.

وبثت منصات محلية لبنانية مشاهد تظهر احتراق سيارة، صباح اليوم الخميس، في منطقة النبطية جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق أمس، شنت المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية 5 غارات على بلدتي عيتا الشعب وميس الجبل ومحيط بلدة علما الشعب.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات مركبا وطير حرفا وعلما الشعب ومنطقة اللبونة جنوبي لبنان.

قصف واستهداف

وأعلن حزب الله عن قصف هدفين إسرائيليين قبالة الحدود الجنوبية للبنان، موضحا أنه استهدف مبنى يتمركز فيه الجنود الإسرائيليون في مستوطنة أفيفيم مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

كما أعلن الحزب عن مهاجمة موقع الصدح الإسرائيلي قبالة الحدود الجنوبية للبنان، واستهداف موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ، كما نعى الحزب اثنين من مقاتليه قضيا في جنوب لبنان.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرة مسيرة تسللت من لبنان، واخترقت الأجواء الإسرائيلية وسقطت وانفجرت في بيت هيلل في سهل الجولة بين الجليل الأعلى والجولان دون وقوع إصابات أو أضرار.

وبحسب القناة 13، فإن حريقا قد اندلع وألحق أضرارا بمنزل في بلدة أفيفيم في الجليل الأعلى جراء صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في مناطق متفرقة بينها شلومي ورأس الناقورة في الجليل الغربي وقرية الغجر السورية المحتلة غربي الجولان السوري المحتل وكذلك في بدلة بيت هيلل في سهر الحولة.

شاهد | إصابة طلاب مدارس بعد قصف الاحتلال مركبة على طريق كفردجال – النبطية جنوبي لبنان pic.twitter.com/9dc4jcukgR — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 23, 2024

تسلل مسيرات

وجاء ذلك بعد رصد الجيش الإسرائيلي لتسلل مسيرات وعمليات إطلاق لقذائف صاروخية من لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته الحربية وكذلك مدفعيته قد قصفت ما وصفها مبان عسكرية تابعة لحزب الله في ميس الجبل وعيتا الشعب ومروحين في جنوب لبنان.

ونقلت القناة 12 عن مصادر الجبهة الداخلية في الجيش أن صافرات الإنذار قد دوت أكثر من 450 مرة خلال الأيام الأربعة الماضية في كافة المناطق الإسرائيلية المتاخمة للبنان، وأنها دوت نحو 800 في كافة هذه المناطق منذ تصعيد الجيش عمليته العسكرية في رفح.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن مصادر أمنية أن التحدي الأكبر أمام الجيش الإسرائيلي على الجبهة مع لبنان هو مسيرات حزب الله، وأن التقديرات ترجح أن بحوزته نحو 2500 منها.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وحزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.