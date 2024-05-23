باقري: إيران ستستمر في إستراتيجيتها لدعم المقاومة

قال القائم بأعمال الخارجية الإيرانية علي باقري -في لقاء مع الجزيرة- إن دعم بلاده لفصائل المقاومة في المنطقة سيتواصل، مؤكدا أن هذا "جزء من إستراتيجية" طهران.

وأكد باقري أن إسرائيل تلقت هزائم كبرى في فلسطين ودوليا بعد عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصف المسؤول الإيراني علاقات بلاده بدول الجوار بأنها "جيدة"، مشيرا إلى أن طهران ستواصل سياستها اتجاه هذه الدول وتتحاور معها لتنويع مجالات التعاون فيما بينها. وأضاف: "نؤمن بالحوار مع الأصدقاء وحتى الأعداء كآلية لرفع سوء الفهم".

وأكد أن "سياسة حسن الجوار التي اتبعها الرئيس (السابق) إبراهيم رئيسي أثبتت فاعليتها.. سياستنا مع دول الجوار مبنية على العمل للحد من التوتر في المنطقة".

"محور المقاومة"

يشار إلى أن قادة فصائل ما يسمى "محور المقاومة" اجتمعوا اليوم في العاصمة الإيرانية طهران على هامش تشييع الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وشارك في الاجتماع قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، وقائد فيلق القدس العميد إسماعيل قآني، بالإضافة إلى المتحدث باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) محمد عبد السلام، ونعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، وممثلين عن حركة الجهاد الإسلامي وفصائل عراقية.

وتولى علي باقري منصب القائم بأعمال الخارجية الإيرانية خلفا لوزير الخارجية السابق حسين أمير عبد اللهيان الذي لقي مصرعه، رفقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعدد من المسؤولين والمرافقين، في حادث تحطم مروحيتهم في 19 مايو/أيار الجاري بمحافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي إيران.