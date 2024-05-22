شاهد.. القسام تستهدف 5 آليات عسكرية إسرائيلية قرب حدود مصر

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد من استهداف مقاتليها آليات الاحتلال الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وتخص المشاهد الجديدة المعارك الضارية بين القسام وجيش الاحتلال في محور التقدم بحي البرازيل وبوابة صلاح الدين بالقرب من الحدود المصرية.

وأظهرت اللقطات استهداف مقاتلي القسام 5 آليات عسكرية إسرائيلية (دبابات وجرافات) بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع وإصابتها بشكل مباشر.

وفي وقت سابق اليوم، قالت كتائب القسام إن مقاتليها "أجهزوا على جنديين إسرائيليين من مسافة صفر في حي البرازيل"، إضافة إلى استهداف دبابة "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في الحي ذاته.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.