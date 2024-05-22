11 شهيدا في جنين والاحتلال يفرض طوقا أمنيا على المخيم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 11 شخصا وإصابة 25 آخرين جراء الهجوم الإسرائيلي على جنين شمال الضفة الغربية المحتلة لليوم الثاني على التوالي منذ صباح أمس.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تواصل الحملة منذ أمس الثلاثاء في جنين، شمالي الضفة الغربية، وإنها تخوض اشتباكات مع مسلحين، وصادرت عتادا عسكريا.

وفرض جيش الاحتلال طوقا أمنيا على مخيم جنين، وإجراءاتٍ مشددة على المواطنين الذي حاولوا النزوح من المخيم. وعلى مركبات الإسعاف التي حاولت الوصول للمصابين.

وأكد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في داخل مخيم جنين للاجئين، بينما أطلق الجنود النار من آلياتهم المدرعة على شبان ملثمين وسط المدينة.

وأشعل شبان ملثمون إطارات مركبات انبعثت منها سحب كثيفة من الدخان.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الثلاثاء عن عمليته التي شنها "بناء على معلومات استخباراتية على صلة بأنشطة يقوم بها مسلحون تابعون لحركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي في منطقة جنين".

وعملت آليات الجيش الثلاثاء على تجريف الطرقات خشية وجود عبوات مزروعة فيها، وإزاحة الركام جانبا.

تحذيرات فلسطينية

وحذرت الرئاسة الفلسطينية في بيان الثلاثاء من "حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في مختلف المدن الفلسطينية ومن بينها جنين.

كما حذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في بيان اليوم الأربعاء من "خطورة التصعيد العسكري الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية" المحتلة.

ودانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "المجزرة" في جنين.

وارتفع عدد المعتقلين في الضفة الغربية، الأربعاء، إلى 8825 منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

وأضاف البيان أن قوات الاحتلال اعتقلت بين يومي الثلاثاء والأربعاء، 12 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أسيرتان سابقتان وأسرى سابقون، مؤكدا أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات بيت لحم والخليل ونابلس والقدس.

ولفت إلى وجود عمليات اقتحام وتنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

وبموازاة الحرب المدمرة على غزة، تشهد الضفة الغربية توترات أمنية جراء استمرار اعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية التي أدت إلى استشهاد 514 فلسطينيا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى معطيات وزارة الصحة الفلسطينية.