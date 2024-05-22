مصادر للجزيرة: الروبوتات المفخخة استخدمت في تفجير منازل واستهداف عناصر من المقاومة خلال اقتحام المخيم
22/5/2024-|آخر تحديث: 22/5/202406:18 م (بتوقيت مكة المكرمة)
- مشاهد حصرية حصلت عليها الجزيرة ترصد استخدام الجيش الإسرائيلي روبوتات مفخخة خلال اقتحامها مخيم جباليا.
- مصادر للجزيرة: الروبوتات المفخخة استخدمت في تفجير منازل واستهداف عناصر من المقاومة خلال اقتحام المخيم.
- مصادر للجزيرة: المقاومة تمكنت من كشف الخديعة الإسرائيلية وجرى التعامل مع الروبوتات المفخخة.
- مصادر للجزيرة: عناصر من سرايا القدس الذراع العسكري للجهاد قاموا بتحييد أحد الروبوتات المفخخة.
المصدر : الجزيرة