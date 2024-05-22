القسام تنصب كمائن للاحتلال وإسرائيل تقاتل بـ10 ألوية في غزة

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- صباح اليوم الأربعاء إيقاع قوة إسرائيلية من 10 جنود في كمين مركب شمال بيت حانون، في المقابل قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن 10 ألوية تقاتل حاليا في قطاع غزة.

وقالت القسام إن "مقاتليها "تمكنوا من إيقاع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية عليها".

وأضافت أنه فور حضور قوة الإنقاذ "قام مجاهدونا بتفجير عبوة شواظ فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح" قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع.

وفي تطورات جنوب القطاع أشار بيان كتائب القسام إلى أن وحداتها المقاتلة على الأرض دمرت دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في حي البرازيل جنوب شرق مدينة رفح.

وفي المكان نفسه، يشير بيان القسام إلى أن مقاتليها استهدفوا جرافتين عسكريتين من نوع "دي 9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ".

كما أكدت كتائب القسام في بيان منفصل، استهداف المقاومين ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة تاندوم في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرقي مدينة رفح.

كما بثت كتائب القسام صورا لقنص جندي إسرائيلي في محور نتساريم جنوب غربي مدينة غزة، كما بثت صورا لقصف حشود إسرائيلية بقذائف هاون في المنطقة ذاتها.

تصعيد للقتال

في المقابل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن 10 ألوية تقاتل في قطاع غزة حاليا، في تصعيد غير مسبوق للقتال منذ مطلع العام.

بدورها، قالت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين إنها ستنشر مقطعا مصورا يظهر خطف مجندات من غرفة مراقبة تابعة للجيش في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الحرب في قطاع غزة "ستطول".

وأضاف هاليفي -خلال تفقده قواته بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة- أن إسرائيل تهدف إلى "قتل أكبر عدد من ممكن" من قادة الفصائل الفلسطينية و"تدمير البنية التحتية" في القطاع للضغط من أجل إعادة أسراها.

وتابع هاليفي أن "الجيش مستعد للقيام بمهام محفوفة بالمخاطر لاستعادة المختطفين الأحياء وجثث المختطفين الموتى من أجل دفنها في إسرائيل".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إصابة جندي بجروح خطيرة في معارك شمال قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مساء أمس إصابة 3 جنود بإصابات خطيرة في القطاع، وقال إن قوات من الفرقة 98 تواصل قتالها بمنطقة جباليا، بينما تقاتل الفرقة 99 وسط القطاع.

وفي منطقة رفح، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات من الفرقة 162 تواصل عملياتها العسكرية هناك.

وتواجه القوات الإسرائيلية، منذ اجتياحها قطاع غزة برا في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مقاومة شرسة من قبل الفصائل الفلسطينية، أدت وفق الحصيلة المعلنة للجيش الإسرائيلي إلى مقتل 282 ضابطا وجنديا من أصل 631 قتلوا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأُصيب 1752 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ الاجتياح البري للقطاع من إجمالي 3543 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب.

وبوتيرة يومية تعلن فصائل فلسطينية عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

وتواجه السلطات الإسرائيلية اتهامات محلية بالتستر على حصيلة أكبر بكثير من القتلى والجرحى بين صفوف الجيش.