شاهد.. قسامي يقنص 3 عسكريين إسرائيليين شمالي بيت حانون

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد قنص 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط شمالي بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد، رصد القناص القسامي لعدد من العسكريين الإسرائيليين بدقة في منطقة مفتوحة قبل أن يستهدف اثنين دفعة واحدة، حيث سقطا أرضا.

وواصل القناص القسامي مهمته باستهداف عسكري إسرائيلي ثالث، وأصابه إصابة مباشرة، وسط هتافات التكبير.

وكثفت القسام من عمليات القنص في الأسابيع الأخيرة خاصة في محاور شمالي القطاع بفضل بندقية الغول القسامية محلية الصنع، التي أطلق عليها هذا الاسم تيمنا بمطورها الشهيد عدنان الغول، ويصل مداها القاتل إلى ألفي متر.

ولا يعرف على وجه الدقة عدد عمليات القنص التي نفذتها كتائب القسام منذ بداية الحرب الحالية، لكنها كشفت في 22 فبراير/شباط الماضي، عن تنفيذ مقاتليها "57 مهمة قنص، منها 34 ببندقية الغول القسامية، وأدت إلى مقتل العشرات من جنود الاحتلال"، ومن المرجح أن العدد قد تضاعف في الأشهر الماضية.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.