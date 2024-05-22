سودانيون ينعون أيقونة الثورة الملازم أول محمد صديق

تصدر خلال الأيام الماضية خبر مقتل الملازم في الجيش السوداني سابقا محمد صديق منصات التواصل السودانية، فمن هو وما قصته؟

الملازم أول محمد صديق ذاع صيته بعد أن أعلن مع مجموعة رفاقه في الجيش السوداني الانضمام إلى صفوف الثوار ضد حكم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالعاصمة الخرطوم، في أبريل/نيسان 2019.

إلى الشهيد #محمد_صديق بدمع القلب نبكي الشهيد محمدا

توسدتَ المجدَ في مثوىً مؤبدا يا من سقانا كؤوس الحزن فخراً

في صبرك المحتسب قد كنتَ سيّدا ضربوكَ ظلماً، فما نالت يدُ العدى

منك انكساراً، بل عزاً مؤيدا أياديهم الآثمةُ جرحٌ في ضميرنا

وجرحَك صار فخراً وسؤددا شهادتُك الغاليةُ… pic.twitter.com/V0K1RXjJ1k — AMRO (@_amro_abdo_) May 20, 2024

وبعد عدة أشهر، أحيل محمد صديق للتقاعد في فبراير/شباط 2020، واختفى تمامًا عن الساحة، ولكنه عاد للظهور مجددا مع اندلاع الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل/نيسان 2023.

حينها، خرج محمد صديق في مقطع فيديو وأعلن انحيازه للجيش السوداني، وانضمامه لصفوف المقاومة الشعبية المعروفة باسم "المستنفرين".

🚫رسالة هامة من الملازم أول معاش محمد صديق إبراهيم (كُلنا جيييييش):

" الآن أعتبر نفسي مستنفراً و أنا الآن بشندي ، نتعاهد جميعاً منذ الآن أنه الدعم السريع تاني ما يشوف وش أيًّا من حريمنا … نتعاهد نكون أو لا نكون " و يقول أنه يمهل البرهان و قادة الجيش حتى الأول من يناير ٢٠٢٤… pic.twitter.com/eS3cwPJebZ — سودان حر ديمقراطي (@sudanlibdem1) December 24, 2023

وكان الملازم صديق يقاتل بالمحور الشمالي لمصفاة الجيلي شمال الخرطوم بحري، ومنذ أيام انتشرت مقاطع فيديو تظهر أسر قوات الدعم السريع للملازم صديق، ومقطع آخر يظهر فيه وهو ملقى على الأرض.

لكن بحسب مشاهدات العين أن من صفع البطل محمد صديق هو قائد المليشيا المدعو (نيلو)

في نظري بنسبة ٩٩% هو هذا المرتزق : #نيلو#محمد_صديق https://t.co/0iQnFlzb3I pic.twitter.com/kNwk792BvS — DR. ELFATIHⓇ (@ElfatihOfficial) May 20, 2024

وبعد انتشار هذه المقاطع، اتهم رواد العالم الافتراضي قوات الدعم السريع بتصفية الملازم صديق، وقالوا إن أفرادا من الدعم السريع نشروا مقاطع من معركة الجيلي، لكن هناك مقطعين من تلك المقاطع يشيران لوجود جريمة تصفية لأحد الأسرى.

فالمقطع الأول يظهر الشخص الأسير محاطا بمجموعة من قوات الدعم السريع وأحدهم يصفعه، وفي المقطع الثاني ظهر شخص مقتول، ويشير أحد المقاتلين إلى أنه الملازم محمد صديق، لكن من الواضح درجة التشابه الكبيرة بين الشخص في المقطعين والملابس نفسها.

إذن، فهناك جريمة تصفية تمت، وهي ليست المرة الأولى ولا الثانية ولا حتى العاشرة، حسب قول أحدهم.

نشر افراد من الدعم السريع مقاطع من معركة الجيلي لكن هناك مقطعين من تلك المقاطع تشير لوجود جريمة تصفية لاحد الاسرى :

المقطع الاول يظهر الشخص الاسير محاط بمجموعة من الدعامة واحدهم يصفعه .

في المقطع الثاني ظهر شخص مقتول واحد الدعامة يشير الى انه الملازم محمد صديق لكن الواضح درجة… — Hisham Abbas (@hishamkerma) May 19, 2024

وعلق أحدهم على خبر مقتل الملازم صديق بالقول "أنا ضد الحرب. ومع إيقاف الحرب من يومها الأول، ولكن هذا لا يمنعني أن أعزي أسرة الملازم محمد صديق، فقد اتخذ موقفا نبيلا أمام القيادة العامة مضحيا بروحه ووظيفته، ومن ثم اختار أن يدخل المعركة ضد قوات الدعم السريع وهو بالمعاش، أحترم موقفه وتقديراته".

أنا ضد الحرب.

ومع ايقاف الحرب من يومها الاول.

ولكن هذا لا يمنعني ان اعزي أسرة الملازم محمد صديق. اتخذ موقفا نبيلا امام القيادة العامه مضحيا بروحه ووظيفته.

اختار ان يدخل المعركه وهو بالمعاش احترم موقفه وتقديراته. طبت حيا وميتا يا محمد له الرحمه والمغفره #لا_للحرب#لازم_تقيف pic.twitter.com/YvJilYy154 — khalid Saeed (@khalidMSaeed2) May 19, 2024

وقال آخرون إن "محمد صديق سيظل مصباحا للطريق، عنوانا لعزتنا، وتخليدا لصمودنا، وسيكتبه التاريخ مرتين، ما بين التضحية الأولى والثانية بحروف من ذهب عن صدق الوعد وبذل الروح لأرض وعلم ووطن، لا نبكيك، ولكن نقاوم".

#من_ياتو_ناحية

سيظل محمد صديق مصباحا للطريق

عنوانا لعزتنا وتخليدا لصمودنا

وسيكتب التاريخ مرتين

مابين التضحية الاولى والثانية بحروف عن صدق الوعد وبذل الروح لارض وعلم ووطن

لانبكيك ولكن نقاوم

رحمك الله ياسعادتك وثبتنا علي فقدك

وهي الاقدار

في الجنة يابطل💙

ونحن جند الله جند الوطن pic.twitter.com/hHwl6PvBMo — ‏🇵🇸 ‏ Apollo part 2 (@Apollo_Hak) May 22, 2024

وعلق مدونون بالقول "إذا كان خبر تصفية الملازم الأول البطل محمد صديق بعد أسره صحيحا، فهي أكبر رسالة في بريد الواهمين بأن المليشيات تحارب الفلول أو الحركة الإسلامية، فعندما كانت قوات الدعم السريع يسبحون بحمد انطوائهم تحت التنظيم الإسلامي، كان محمد صديق في صف من ثار على الفلول كما سمتهم نفس تلك المليشيات".

ونشر ناشطون مقاطع فيديو تظهر رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في عزاء الملازم أول محمد صديق.