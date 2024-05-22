رويترز: أيرلندا ستعلن اليوم اعترافها بدولة فلسطين

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن الحكومة الأيرلندية ستعلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية اليوم الأربعاء.

وقد أشارت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، في الأسابيع الأخيرة، إلى أنها تخطط للاعتراف، معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

وقالت الحكومة الأيرلندية مساء أمس الثلاثاء إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح اليوم الأربعاء، لكنها لم تحدد الموضوع.

وقبل يومين أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال مايو/أيار الجاري.

وأشار هاريس إلى أن أيرلندا تتحرك مع الدول التي تريد الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي هذا السياق، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -في تصريحات سابقة- أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين يوم 21 مايو/أيار الجاري، مشيرا إلى أن دولا أوروبية أخرى مثل مالطا وسلوفينيا وأيرلندا في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين.

تجدر الإشارة إلى أن 8 بلدان أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطين وهي: بلغاريا، وبولندا، والتشيك، ورومانيا، وسلوفاكيا، والمجر، وإدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.