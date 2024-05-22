البرهان: الحرب في بدايتها ولن نترك للعدو فرصة للراحة

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن الحرب في السودان لا تزال في بدايتها.

وتوعد البرهان -أثناء تقديم العزاء في مقتل أحد ضباط الجيش السوداني– بملاحقة قوات الدعم السريع واسترداد حقوق السودانيين.

وأردف قائلا "المعركة في بدايتها ولن نترك للعدو أي فرصة للراحة، حتى تحقيق النصر، واستعادة كل ما فقده المواطنون".

(الفيديو)، حديث البرهان اليوم بمسقط رأس الشهيد البطل محمد صديق ، لدى تقديمه العزاء،لأسرته. pic.twitter.com/RjP6XN73NR — أحمد البلال الطيب (@ahmed_albalal) May 21, 2024

ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية بالبلاد من أصل 18.

وبحسب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فإن 18 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بالسودان منذ بداية الحرب في أبريل/نيسان الماضي.

وكشفت المنظمة الأممية بأن 20.3 مليون شخص أي ما يعادل 42% من السكان كافحوا للعثور على ما يكفي من الطعام العام الماضي.