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الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية من قلب أوروبا يصنع الحدث

كومبو وزراء النرويج يوناس غار ستور-رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز -رئيس وزراء أيرلندا سايمون هاريس
من اليمين إلى اليسار: رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ، ورئيس وزراء أيرلندا سايمون هاريس (وكالات)
22/5/2024

غزا قرار اعتراف كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا اليوم رسميا بالدولة الفلسطينية منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف النشطاء القرار "بالحدث التاريخي".

وأكدت الدول الثلاث أنها ابتداء من يوم 28 مايو/أيار الجاري، ستعترف بالدولة الفلسطينية، وقوبل هذا القرار بترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير.

"في الوقت الذي تكسب فيه فلسطين شرعيتها، تفقد إسرائيل دعمها" تغريدة جاءت من قلب غزة، حيث رحب نشطاء من القطاع بهذا القرار، واعتبروه خطوه إيجابية بعد كل هذه التضحيات، وأنهم لن يسمحوا بطي القضية الفلسطينية.

ووجد بعض النشطاء أن قرار الدول الثلاث سوف يشكل تحولات كبيرة، خاصة أنه من قلب أوروبا، وقال أحدهم: "اعتراف ضمني بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. أما أن يأتي الاعتراف من قلب أوروبا التي تساند إسرائيل، فهذا يشكل تحولا كبيرا يحدث بعد تضحيات فلسطينية كبيرة وضغوطات شعبية على حكامها قد تصل إلى درجة التأثير على أميركا".

بينما رأى بعض مستخدمي "الفضاء الأزرق" (فيسبوك) أن القرار جاء متأخرا من الدول الغربية، بعدما قُتل الآلاف من الفلسطينيين وشردوا من منازلهم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع،  وقال أحدهم "إن شاء الله، كمان 30 سنة كده ولا حاجة، نبدأ نتناقش بقى في فكرة سيادة الدولة الفلسطينية الجميلة اللي تم الاعتراف بيها دي على أراضيها وحقها الشرعي في الدفاع عن النفس".

ورحبت فلسطين بالقرار إذ قالت الرئاسة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)- "نثمن عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".

في المقابل، استدعت إسرائيل سفيرَيها في أيرلندا والنرويج "لإجراء مشاورات طارئة" بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

يذكر أنه منذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية ، وأن 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والسويد، إضافة إلى قبرص.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي