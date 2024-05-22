الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية من قلب أوروبا يصنع الحدث

غزا قرار اعتراف كل من إسبانيا والنرويج وأيرلندا اليوم رسميا بالدولة الفلسطينية منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف النشطاء القرار "بالحدث التاريخي".

وأكدت الدول الثلاث أنها ابتداء من يوم 28 مايو/أيار الجاري، ستعترف بالدولة الفلسطينية، وقوبل هذا القرار بترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير.

#إسبانيا والنرويج وأيرلندا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير المزيد: https://t.co/n7Jxt2wn4Q pic.twitter.com/90NxU5NDK3 — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) May 22, 2024

"في الوقت الذي تكسب فيه فلسطين شرعيتها، تفقد إسرائيل دعمها" تغريدة جاءت من قلب غزة، حيث رحب نشطاء من القطاع بهذا القرار، واعتبروه خطوه إيجابية بعد كل هذه التضحيات، وأنهم لن يسمحوا بطي القضية الفلسطينية.

في الوقت التي تكسب فلسطين شرعيتها ، تفقد اسرائيل دعمها .

رسمياً رئيس وزراء ايرلندا ، يعلن الاعتراف بدولة فلسطين ، ورئيس وزراء اسبانيا يعلن الاعتراف بدولة فلسطين الذي يدخل حيز التنفيذ يوم 28 من مايو وكانت النرويج سبقتهم في الاعتراف واعلنت انه سيدخل حيز التنفيذ يوم 28 من مايو… https://t.co/LcITT1Sv2I pic.twitter.com/cdUlReRBFM — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 22, 2024

لم تأتِ اعتراف الدولة الثلاثة النرويج وأيرلندا وإسبانيا رسميًّا بالدولة الفلسطينية بسبب المفاوضات العبثية على مدار ثلاثة عقود، بل جاءت بسبب #طوفان_الاقصى ، يوم أن قالت المقاومة كلمتها للعالم أجمع، بأننا هنا أصحاب الأرض لن نسمح بطي القضية الفلسطينية وبيعها بسوق النخاسة. ستتوالى… — Mohammed hamed (@Mohamd_hamed7) May 22, 2024

ووجد بعض النشطاء أن قرار الدول الثلاث سوف يشكل تحولات كبيرة، خاصة أنه من قلب أوروبا، وقال أحدهم: "اعتراف ضمني بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال. أما أن يأتي الاعتراف من قلب أوروبا التي تساند إسرائيل، فهذا يشكل تحولا كبيرا يحدث بعد تضحيات فلسطينية كبيرة وضغوطات شعبية على حكامها قد تصل إلى درجة التأثير على أميركا".

النرويج وأيرلندا وإسبانيا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، وفي ذلك اعتراف ضمني بحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

أما أن يأتي الاعتراف من قلب أوروبا التي تساند إسرائيل، فهذا يشكل تحولا كبيرا يحدث بعد تضحيات فلسطينية كبيرة وضغوطات شعبية على حكامها قد تصل إلى درجة… pic.twitter.com/9p4C4DaOHW — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) May 22, 2024

بينما رأى بعض مستخدمي "الفضاء الأزرق" (فيسبوك) أن القرار جاء متأخرا من الدول الغربية، بعدما قُتل الآلاف من الفلسطينيين وشردوا من منازلهم منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع، وقال أحدهم "إن شاء الله، كمان 30 سنة كده ولا حاجة، نبدأ نتناقش بقى في فكرة سيادة الدولة الفلسطينية الجميلة اللي تم الاعتراف بيها دي على أراضيها وحقها الشرعي في الدفاع عن النفس".

ورحبت فلسطين بالقرار إذ قالت الرئاسة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وفا)- "نثمن عاليا مساهمة هذا القرار من النرويج في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين".

في المقابل، استدعت إسرائيل سفيرَيها في أيرلندا والنرويج "لإجراء مشاورات طارئة" بعد تحرك هذين البلدين نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

يذكر أنه منذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية ، وأن 8 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تعترف بالدولة الفلسطينية، وهي بلغاريا وبولندا والتشيك ورومانيا وسلوفاكيا والمجر والسويد، إضافة إلى قبرص.