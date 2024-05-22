أسوشيتد برس: روايات ارتكاب حماس عنفا جنسيا في 7 أكتوبر ملفقة

قالت وكالة أسوشيتد برس الأميركية للأنباء، إن الروايات التي تحدثت عن ارتكاب حركة حماس عنفا جنسيا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول تبين أنها ملفقة وليست صحيحة.

ونقلت الوكالة عن الإسرائيلي حاييم أوتمازجين الذي اتهم حماس بارتكاب عنف جنسي قوله "إن الأمر ليس أنني اخترعت قصة، لكن اتضح أنه مختلف وقمت بتصحيحه".

وأضاف أوتمازجين أنه لم ينشر أي دليل مقنع لدعم ادعاءات ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

من جانبها، قالت أسوشيتد برس إن ما رواه حاييم أوتمازجين بشأن عنف جنسي في هجوم 7 أكتوبر وتردد في أنحاء العالم اتضح أنه لم يحدث.

وتابعت أن يوسي لانداو وهو متطوع إسرائيلي في مستوطنة بئيري روى أيضا "قصة مفضوحة" بشأن ما حدث في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم منظمة "زاكا" -وهي منظمة تطوعية إسرائلية- أنها طلبت من لانداو التوقف عن سرد القصة المفضوحة، لكنه لم يستجب إلا بعد 3 أشهر.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد ردت على التقارير التي تتهم أفرادها بارتكاب عنف جنسي خلال عملية 7 أكتوبر، بأنها أكاذيب وتهدف للتغطية على صورة التعامل الإنساني للحركة مع المحتجزين الإسرائيليين، بحسب الحركة.