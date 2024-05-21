معارك ضارية في تل الزعتر وجباليا ورفح والقسام تعلن قتل 5 جنود

تتواصل المعارك الضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في محاور عدة بقطاع غزة، حيث أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قتل عدد من الجنود الإسرائيليين خلال مواجهات دارت في منطقة تل الزعتر شمالي القطاع.

وقالت القسام في منشورات عبر تليغرام إن مقاتليها أبلغوا بعد عودتهم من خطوط القتال في تل الزعتر عن استهدافهم 5 من جنود الاحتلال بقنبلة يدوية ثم الإجهاز عليهم من نقطة صفر في محيط مسجد عمر بن الخطاب بتلك المنطقة.

وأضافت أن المقاتلين استهدفوا في محيط المسجد نفسه دبابة إسرائيلية بعبوة "العمل الفدائي"، وفجّروا عبوة مضادة للأفراد "تلفزيونية" في مجموعة من جنود الاحتلال.

وفي تل الزعتر أيضا أبلغ مقاتلو القسام عن استهدافهم قوة إسرائيلية خاصة تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة "تي بي جي" مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما فجّر المقاتلون عبوة "صدمية" بعدد من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مسجد البشير بتل الزعتر، وفقا للقسام.

معارك جباليا

وفي معارك شرق مخيم جباليا شمالي القطاع قالت كتائب القسام إن مقاتليها استهدفوا 3 دبابات إسرائيلية من طراز ميركافا بقذائف الياسين 105.

وفي وسط معسكر جباليا أعلنت القسام عن تفجير مقاتليها عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وبثت كتائب القسام مشاهد قنص جندي إسرائيلي في محور شمال شرق مخيم جباليا، كما أعلنت قصف مقر قيادة لجيش الاحتلال جنوب غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

من جهتها، بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مشاهد قالت إنها تظهر إطلاق مقاتليها قذائف الهاون باتجاه الآليات العسكرية الإسرائيلية شرق مخيم جباليا.

معارك رفح

وفي معارك رفح جنوبي قطاع غزة عرضت الجزيرة مشاهد حصلت عليها لتفجير كتائب القسام دبابة إسرائيلية بعبوة من مسافة صفر.

وفي وقت سابق، بثت سرايا القدس مشاهد قالت إنها لإطلاق قذائف الهاون على تجمعات عسكرية وآليات للاحتلال متوغلة شرق مدينة رفح.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح خطيرة في معارك جنوب قطاع غزة.

وقال إنه تقدم في عمق رفح وسيطر على ثلثي محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) الحدودي مع مصر.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الفرقة 99 تواصل القتال وسط القطاع.

شهداء وجرحى

في غضون ذلك، استمرت غارات الاحتلال على مناطق عدة في أنحاء القطاع، حيث سُجل استشهاد وجرح عشرات الفلسطينيين.

وقالت وزارة الصحة في غزة في تقريرها اليومي بعد ظهر اليوم الثلاثاء إن الاحتلال ارتكب 5 مجازر جديدة وصل منها إلى المستشفيات 85 شهيدا و200 مصاب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفا و647 شهيدا و79 ألفا و852 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقا لتقرير الوزارة.

ومنذ أكثر من 7 أشهر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف -أغلبهم أطفال ونساء- ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.