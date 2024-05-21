مراسل الجزيرة في غزة يفوز بجائزة شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلامي

منحت جامعة بيرزيت مراسل قناة الجزيرة في غزة هشام زقوت "جائزة شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلامي" لعام 2024، التي خصصت هذا العام لصحفيي قطاع غزة، تقديرا لدورهم في تغطية الحرب المتواصلة على القطاع.

وتسلم الجائزة -نيابة عن زقوت- مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري، وذلك خلال فعالية الإعلان عن نتائج مسابقة شيرين للتميز الإعلامي، التي أطلقتها الجامعة بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة تخليدا لذكراها وتحفيزا للإبداع والعمل الإعلامي النوعي.

من جهته، أشاد رئيس لجنة "جائزة شيرين أبو عاقلة للتميز الإعلامي" عماد الأصفر بالعمل المقدم من مراسل الجزيرة.

وقال الأصفر إنه لم يكن سهلا اختيار العمل الفائز بالجائزة، مشيرا إلى أن شروط لجنة التحكيم أن يكون العمل موضوعيا، وشموليا لأن القضية الفلسطينية أصبحت تعامل بالتجزئة، والقضايا الهامشية، وسعت اللجنة لاختيار عمل عميق، لأن الصراع الفلسطيني مع الاحتلال طويل، وليس ابن السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك أرادت عملا دقيقا، لأن القضية الفلسطينية لا تحتاج إلى المبالغة ولا تحتاج إلى التهويل، وشددت شروط اللجنة على أن يكون العمل بمنتهى الجودة من دون أن يغفل الحداثة، متابعا، "لذلك تم اختيار العمل المقدم من الزميل هشام زقوت".

من جانبه، قال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين إن فوز زقوت بالجائزة تكريم لكل الزملاء والزميلات في غزة، الذين يصلون الليل بالنهار من أجل أن ينقلوا الحقيقة حول هذه النكبة المتجددة التي تصيب أهلنا في غزة.