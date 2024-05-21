قادة متهمون بجرائم حرب من الجنائية الدولية لكنهم طلقاء

لا تعني الموافقة على طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الصادر أمس الاثنين باستصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، أن قادة إسرائيل سيحاكمون في لاهاي.

فقد ينضم نتنياهو وغالانت إلى قائمة من المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب ولا يزالون بمنأى عن المحكمة في لاهاي في حال الموافقة على الطلب.

وفيما يلي عرض لأبرز الأسماء المدرجة على القائمة:

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق فلاديمير بوتين في مارس/آذار 2023، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب متمثلة في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.

وبوتين هو ثالث رئيس دولة في السلطة تصدر المحكمة بحقه مذكرة اعتقال بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

الرئيس السوداني السابق عمر البشير

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق عمر البشير في عام 2009، متهمة إياه بتدبير الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور، حيث قُتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزح أكثر من مليوني شخص آخرين.

وسُجن البشير وبعض حلفائه في السودان بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد في عام 2019، لكنهم لم يرسلوا إلى لاهاي.

مؤسس "جيش الرب للمقاومة" بأوغندا جوزيف كوني

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق مؤسس وزعيم "جيش الرب للمقاومة" في أوغندا جوزيف كوني في عام 2005.

واتخذ قضاة المحكمة قرارا غير مسبوق في وقت سابق من ذلك العام يسمح للمدعين العامين بعقد جلسة استماع غيابيا للنظر في التهم الموجهة إليه.

ويريد الادعاء توجيه 36 تهمة إلى كوني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاغتصاب وتجنيد الأطفال والاستعباد الجنسي والإرغام على الزواج والحمل قسريا.

سيف الإسلام القذافي

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق سيف الإسلام القذافي ووالده الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في عام 2011.

وحاول سيف الإسلام القذافي في السنوات القليلة الماضية الترشح للانتخابات الرئاسية التي تأجلت عام 2021 ولم تجر في ليبيا منذ ذلك الحين.