عشرات الهزات الأرضية تضرب نابولي جنوب إيطاليا وتثير الذعر بين السكان

تعرضت منطقة كامبي فليغري قرب نابولي في جنوب إيطاليا لعشرات الهزات الأرضية، هي الأقوى منذ 4 عقود.

ورغم أن تلك الهزات الأرضية لم تتسبب بأضرار كبيرة، فإنها أثارت الذعر في أوساط السكان في منطقة كامبي فليغري، وهي منطقة ذات نشاط بركاني مرتفع.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء والبراكين إنه تم تسجيل هزة بقوة 4.4 درجات عند الساعة 20.10 (16.10 مساء بتوقيت غرينتش)، على عمق 2.5 كيلومتر.

وقبلها بدقائق، ضربت هزة أرضية قوتها 3.5 درجات أعقبتها عشرات الهزات الارتدادية.

وأوضح المعهد أنه تم رصد سلسلة من الهزات وصلت إلى 49 في منطقة كامبي فليغري"، مشيرا إلى أن سلسلة الهزات الأرضية هذه "هي الأقوى خلال الـ40 عاما الماضية".

وأفاد عناصر الإطفاء على منصة إكس عن حدوث "تشققات" و"تساقط منحدرات"، في حين أظهرت مقاطع فيديو صوّرها سكان أرضية أحد المحلات التجارية مغطاة بزجاجات حليب وكحول سقطت من الرفوف في بوتسولي الواقعة في منطقة كامبي فليغري التي يسكنها نصف مليون شخص.

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة لويجي مانتسوني على فيسبوك إن المدارس ستبقى مغلقة اليوم الثلاثاء في بوتسولي؛ حيث افتُتحت مراكز لجوء ونُصبت خيام في موقف سيارات وساحة على شاطئ البحر لاستقبال السكان المذعورين.