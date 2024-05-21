عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يأمر وزارة الاتصالات بإعادة المعدات إلى وكالة أسوشيتد برس بعد ضغوط أميركية

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يأمر وزارة الاتصالات بإعادة المعدات المصادرة إلى وكالة أسوشيتد برس بعد ضغوط أميركية

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تتراجع عن الإجراء المتخذ ضد وكالة أسوشيتد برس بعد ضغوط أميركية

عاجل | وزير الاتصالات الإسرائيلي: أمرت بإلغاء مصادرة معدات أسوشيتد برس وإعادتها للوكالة