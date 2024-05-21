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عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يأمر وزارة الاتصالات بإعادة المعدات إلى وكالة أسوشيتد برس بعد ضغوط أميركية
21/5/2024-|آخر تحديث: 21/5/202410:06 م (بتوقيت مكة المكرمة)
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يأمر وزارة الاتصالات بإعادة المعدات المصادرة إلى وكالة أسوشيتد برس بعد ضغوط أميركية
عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة تتراجع عن الإجراء المتخذ ضد وكالة أسوشيتد برس بعد ضغوط أميركية
عاجل | وزير الاتصالات الإسرائيلي: أمرت بإلغاء مصادرة معدات أسوشيتد برس وإعادتها للوكالة
المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية