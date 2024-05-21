صحيفتان إسرائيليتان: نتنياهو يقودنا للكارثة ولم يبذل جهدا لتجنب ملاحقته

اتهمت صحيفة هآرتس -اليوم الثلاثاء- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "يقود إسرائيل إلى كارثة" بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان استصدار أوامر اعتقال ضد كل من نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وقالت الصحيفة -في افتتاحيتها- إن وصول مسؤولين إسرائيليين إلى وضع يوصفان فيه بأنهما "مجرما حرب"، في حين يحوم تهديد الاعتقال فوق رأسيهما، يجب أن يُقلق كل إسرائيلي.

وشددت الصحيفة على أن نتنياهو استهتر بكل التحذيرات الدولية، قائلة إنه "اعتاد -على مدى سنين- تجاهل التحذيرات".

وأضافت الصحيفة أن طلب استصدار أوامر اعتقال يسلط الضوء على الفشل الإستراتيجي لنتنياهو وحكومته، لا سيما بعد 7 أشهر من الحرب، موضحة أن جزءا من هذا الفشل يتعلق بما وصفتها بأنها "غطرسة نتنياهو".

"لم يبذل جهدا"

وفي صحيفة يديعوت أحرونوت، اتهم المحلل السياسي رونين بيرغمان -اليوم الثلاثاء- نتنياهو بأنه لم يبذل جهدا لإجهاض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية رغم ورود أنباء تتوقع حدوث ذلك خلال أيام.

وقال المحلل الإسرائيلي إن نتنياهو كان منشغلا بالهم الداخلي، لا سيما تهديدات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة، لذلك "أهمل" التحذيرات من صدور طلب بأوامر اعتقال قادة إسرائيل.

لكنه قال أيضا إن وزارتي العدل والخارجية الإسرائيليتين اتهمتا كريم خان بأنه خدع إسرائيل، حين أوضح أنه لن يُصدر طلبا بأوامر اعتقال "لكي لا تمارس إسرائيل ضغوطا عليه تمنعه من رفع الطلب".

وذكر الكاتب أن "إسرائيل في ذروة مسيرة متسارعة تصل فيها إلى دولة منبوذة ومكروهة"، مشيرا إلى "كابوس" أن تصبح إسرائيل الدولة الثالثة التي يصدر بحق رئيسها أمر اعتقال.

وأمس الاثنين، أعلن خان سعيه للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، إضافة إلى قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتهم تتعلق بالحرب على قطاع غزة وهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصف نتنياهو طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضده هو وغالانت بأنه "فضيحة".