الحوثيون يعلنون إسقاط خامس مسيرة أميركية منذ بدء العدوان على غزة

قال المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن يحيى سريع في بيان بثه التلفزيون اليوم الثلاثاء إن الجماعة أسقطت طائرة أميركية مسيرة من طراز "إم كيو 9″ فوق محافظة البيضاء بجنوب البلاد.

ويوم الخميس الماضي، قال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى سريع، في بيان، إن الدفاعات الجوية التابعة لهم "تمكنت من إسقاط طائرة أميركية مسيرة من طراز "إم كيو 9″ بمحافظة مأرب، وذلك أثناء قيامها "بأعمال عدائية في أجواء مأرب".

وهذه هي المسيرة الأميركية الخامسة التي تعلن الجماعة إسقاطها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة بدعم أميركي، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقبل أيام نحو أسبوع، أعلنت جماعة الحوثيين عن استهداف المدمرة الأميركية ميسون في البحر الأحمر بصواريخ بحرية، وأصابتها بشكل دقيق.

ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يستهدف الحوثيون السفن الإسرائيلية أو المتوجهة إلى إسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة تضامنا مع غزة، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وردا على ذلك، شكلت الولايات المتحدة وحلفاؤها قوة عسكرية للتعامل مع ضربات الحوثيين، حيث شنت الطائرات الأميركية والبريطانية ضربات عدة على مناطق متفرقة في اليمن، في حين يستمر الجيش الأميركي في تنفيذ مهمات بشكل منفصل عن أي تحالف بحري بالمنطقة.

هذا الأمر قابلته الجماعة بإعلانها أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية، وتوسيع هجماتها إلى السفن المارة بالبحر العربي والمحيط الهندي، ومؤخرا المبحرة في البحر المتوسط.