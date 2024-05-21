الاحتلال يلطخ بالدم سجل العلامات المدرسية في جنين

تفاعل رواد العالم الافتراضي مع اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها صباح اليوم الثلاثاء، واستشهاد 7 أشخاص بينهم طالب ومعلم وطبيب، كما تلطخ سجل العلامات المدرسية لأحد الطلاب بالدم، وذلك ضمن سلسلة الاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال لمدن وبلدات في الضفة الغربية.

وانتشرت مقاطع على منصات التواصل تظهر لحظة اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين واستهدافها للمباني وأهالي المخيم، ولكن ما لفت انتباههم أن من بين الشهداء الطبيب أسيد جبارين، والمعلم علام جرادات، والطالب الطفل محمود حمادنة.

اقتحام جنين مستمر من أكتر من 7ساعات،

7 شهدا بينهم طفلين و دكتور و استاذ مدرسة، عشرات الاصابات معظمهم من طلاب المدارس و الصحفيين ، محاصرين المستشفى وبطلقو النار ، هدمو سور مدرسة بنات ، وحاليًا بهدمو منزل الشهيد حمادة بركات

الناس بالمخيم بتنزح و بتطلع، الوضع أقل ما يقال عنه كارثي pic.twitter.com/ldDCVu8Xu8 — ليان𓂆 (@Layan_ob) May 21, 2024

وعلق مغردون على الأحداث في مخيم جنين، بالقول إن اقتحام جنين مستمر من أكتر من 7ساعات، وهناك 7 شهداء بينهم طفلان ودكتور وأستاذ مدرسة، وعشرات الإصابات معظمهم من طلاب المدارس والصحفيين، والمحاصرين بالمستشفى من قبل قوات الاحتلال الذين أطلقوا النيران وهدموا سور مدرسة بنات وحاليًا يهدمون منزل الشهيد حمادة بركات، والناس بالمخيم تنزح. الوضع أقل ما يقال عنه كارثي.

في صباحات جنين، يُقتل الطالب والمُعلِم والطبيب، ويُمنع الإسعاف من الوصول إلى المصابين. يُطلق الاحتلال بشكل عشوائي، فيُستشهد المُعلِم زياد جرادات في سيارته، والطفل محمود حمادنة وهو ذاهب إلى مدرسته على دراجته، والطبيب أُسيد جبارين، الجراح في مستشفى جنين الحكومي أمام مكان عمله. pic.twitter.com/P8Ytyl0KEp — بنفسج- Banfsj (@web_banfsj) May 21, 2024

وقال مدونون إنه مُنذ ساعات الصباح الأولى.. تلطّخ سجّل العلامات بالدّم في إشارة إلى سجل العلامات المدرسية للطالب جرادات والذي انتشرت صورته على منصات التواصل.

مُنذ ساعات الصباح الأولى..

تلطّخ سجّل العلامات بالدّم واستُهدفت دراجة الطفل بالغدر

جنين تقدم أبناءها شهداء، من طفلها لطبيبها لأستاذها تقبل الله شهداءك وزادك صبر وثبات يا #جنين — zeina emad 𓂆 🇵🇸 (@ZeinaEmad8) May 21, 2024

وأشاروا أيضا إلى استهداف دراجة الطفل بالغدر، وأن جنين تقدم أبناءها شهداء، من الطفل إلى الطبيب إلى الأستاذ.

هذا الطفل محمود حمادنة

كان بطريقه لمدرسته صباح اليوم

أعدمه جيش الاحتلال رمياً بالرصاص في جنين pic.twitter.com/Avlx4z4Kfk — ‏جَفر‏‏ا ‏ jafra ‏𓂆 (@JafraPs) May 21, 2024

وقالت إحدى المدونات "في بِلادي لَا يَحتاجُ المُعلمُ إلىٰ وَرقٍ أَحمر لأنّه في أي لَحظة قَد يَتغَمَسُّ بِدماءِ صاحِبه، في بِلادي يَحتاجُ المُسعفُ إلىٰ مَنْ يُسعفهُ مِنْ رصاصةٍ حَقودة قَد تحولهُ مِنْ مُسعفٍ إلا شَهيد ! رَحَلَ الطَبيبُ والطالِبُ والمُعَلم يا بِلادي ! سلام لمن لم تر السلام!

في بِّلادي لَا يَحتاجُ المُعلمُ إلىٰ وَرقٍ أَحمر لأنّه في أي لَحظة قَد يَتغَمَسُّ بِدماءِ صاحِبّه،في بِّلادي يَحتاجُ المُسّعفُ إلىٰ مَنْ يُسعفهُ مِنْ رصاصةٍ حَقودة قَد تَحولهُ مِنْ مُسّعفٍ إلا شَهيد !

رَحَلَ الطَبيبُ والطالِبُ والمُعَلم يّا بِلادي !

سلام لمن لم ترى السلام!#جنين pic.twitter.com/E2TQSEJ0zw — 🔻‏ 🇵🇸ـ𓂆ـTaghreed🔻 (@taghreed202345) May 21, 2024

وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر وداع الطلاب لمعلمهم جردات.

الطلاب الفلسطينيون في وداع مُعلمهم الشهيد علاّم جرادات الذي ارتقى برصاصات حقد الاحتلال صباحا وهو متوجه الى المدرسة.. #جنين pic.twitter.com/0ZERl72fpk — هبه غزة🔻 (@hibaallabady) May 21, 2024

ووثق الصحفي عبادة طحاينة بفيديو اللحظات الأولى لإصابة زميله عمرو مناصرة برصاص الاحتلال في جنين، معلقًا "أطلقوا النار علينا بشكل مباشر أنا والزميل عمرو مناصرة، وأصابوه في الحوض بشظية والآن وضعه مستقرّ، نجونا بأعجوبة وربنا سلّم".