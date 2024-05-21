إيران تشيع رئيسي اليوم في قم وغدا بطهران

وصل اليوم الثلاثاء إلى مدينة قم -المقدسة لدى الإيرانيين- جثمان الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومن كانوا معه في حادثة المروحية في أعقاب مصرعهم الأحد الماضي شمال غربي البلاد.

وجرى تشييع الجثامين في قم اليوم، قبل أن تتم مراسم التشييع الرسمية للرئيس الراحل ومرافقيه غدا في مصلى طهران بحضور مرشد الجمهورية علي خامنئي الذي سيؤم صلاة الجنازة، وفق ماهو مقرر.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن مراسم جنازة وتوديع جثمان رئيسي تشمل الثلاثاء والأربعاء والخميس في مدن تبريز وقم وطهران وبيرجند ومشهد.

وبدأ تشييع الجثامين صباح اليوم من ساحة الشهداء إلى مسجد تبريز شمال غربي البلاد حيث سقطت المروحية المنكوبة، ومن ثم نقلوا إلى قم جنوبي طهران إلى مرقد "فاطمة المعصومة" ثم مسجد جمكران الشهير في قم.

كما سيقام حفل تأبين للرئيس الراحل ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان بمشاركة وفود أجنبية مساء الأربعاء، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أن عددا كبيرا من قادة الدول والشخصيات الأجنبية سيشاركون في هذه المناسبة.

وكان طلاب جامعة طهران نظموا اليوم فعالية تأبين الراحل ومرافقيه، مرددين أناشيد وطنية ودينية في الفعالية التي مروا خلالها من أمام جامعتهم إلى ساحة الثورة وانتهت مسيرتهم في ساحة باسدار حيث يقع مكتب رئيسي.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت طهران أمس الحداد 5 أيام، وحددت يوم 28 يونيو/حزيران المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية، بعد اجتماع رؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان، وفق إعلام إيراني.

وجاء تحديد موعد إجراء الانتخابات، بعد إعلان مرشد الثورة أمس أن محمد مخبر النائب الأول للرئيس أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات.

وكان الهلال الأحمر الإيراني أعلن صباح أمس أن فرق الإنقاذ انتشلت جثة رئيسي و8 آخرين كانوا على متن المروحية، مشيرا إلى أن الجثث نقلت إلى تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية.