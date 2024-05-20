وسائل إعلامية تتداول صورا قديمة على أنها حطام طائرة الرئيس الإيراني

أعلنت السلطات في إيران عن تحديد موقع سقوط طائرة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، وفور إعلانها، سارعت وسائل إعلام إيرانية وعربية لنشر "الصور الأولى لحطام الطائرة"، بعد وصول فرق الإنقاذ إليها.

وخلال تتبع الجزيرة نت للتعليقات وردود الأفعال، فقد أشار مغردون إلى أن بعض هذه الصور ليست لحطام طائرة الرئيس الإيراني وأنها قديمة، لذا بدأت الجزيرة نت بعملية بحث أكبر عن صحة هذه الصور وعن زمن نشرها للمرة الأولى على منصات التواصل الإيرانية.

📸بالصور| من حطام مروحية الرئيس الإيراني والوفد المرافق له pic.twitter.com/vFRKqynzfc — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) May 20, 2024

وخلال عملية البحث تبين أن هذه الصور تعود إلى عام 2020 عندما تحطمت طائرة تدريب تابعه للشرطة في منطقة سلمان شهر شمال إيران، ومع التدقيق في الصور وجدنا أن رقم الطائرة التي تداولتها الحسابات على أنها طائرة الرئيس الإيراني، هو نفسه رقم طائرة الشرطة التي سقطت في منطقة سلمان شهر وهو (1136).

وبالعودة إلى تاريخ نشر الخبر والصور على المواقع المحلية تبين أن تاريخ نشر الصور 1399 بالتاريخ الإيراني، أي عام 2020 ميلادي، وتاريخ سقوط طائرة الرئيس هو يوم أمس الـ19 مايو/أيار 2024 أي بعد 4 أعوام من سقوط طائرة الشرطة.