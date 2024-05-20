خامنئي يعلن الحداد بإيران ومخبر يتولى السلطة بعد مصرع رئيسي

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، إن محمد مخبر النائب الأول للرئيس أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات، وذلك بعد مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة مروحية.

وأعلن خامنئي الحداد الوطني مدة 5 أيام.

وقد عين مجلس الوزراء الإيراني اليوم علي باقري نائب وزير الخارجية، قائما بأعمال الوزارة، وذلك بعد وفاة حسين أمير عبد اللهيان في حادث تحطم الطائرة.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف إنّ لجنة ستشكل من النائب الأول للرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية لإدارة البلاد وإجراء انتخابات خلال 50 يوما، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب سيتولى مهامه لـ4 سنوات مقبلة.

وقال نظيف إن النائب الأول للرئيس سيتولى مهام الرئاسة ولن تطلق عليه صفة الرئيس قبل الانتخابات.

ويوضح الدستور الإيراني طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث ينص في مادته الـ131 على أن النائب الأول لرئيس الجمهورية يتولّى أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة المرشد الأعلى للجمهورية.

ويتولى مجلس يتألف من النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ترتيب انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما.

وتحطمت المروحية في منطقة جلفا الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة خلال عودة الرئيس من حفل حضره مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

وجاء الإعلان عن مقتل الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.