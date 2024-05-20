ماذا بعد طلب خان إصدار أوامر اعتقال ضد قادة بإسرائيل؟

بعد إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان تقديم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة تبرز أسئلة عديدة بشأن ما بعد هذه الخطوة وما سيترتب عليها من نتائج.

وفي ما يلي نظرة على الإجراءات التي ستتخذها المحكمة بعد صدور الطلب، ومدى تأثير خطوة المدعي العام على العلاقات الدبلوماسية والمسائل القضائية الأخرى التي تركز على غزة.

ما الخطوات المقبلة والإطار الزمني؟

يذهب طلب المدعي العام كريم خان إلى الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، ويتوقع أن تتألف الدائرة من 3 قضاة وهم رئيسة المحكمة القاضية الرومانية يوليا موتوك، والقاضية المكسيكية ماريا ديل سوكورو فلوريس لييرا، والقاضية رين ألابيني جانسو من بنين.

ولا توجد مهلة يتعين على القضاة أن يحسموا أمرهم قبل انقضائها في مسألة إصدار أوامر الاعتقال، ففي القضايا السابقة استغرق الأمر ما بين شهر وبضعة أشهر.

وإذا اتفق القضاة على وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتكبت فسيصدرون مذكرة اعتقال.

ويتعين أن تذكر المذكرة الشخص والجرائم المحددة التي يُطلب القبض عليه بسببها وبيان الوقائع التي يُزعم أنها تشكل تلك الجرائم.

ويستطيع القضاة تعديل طلبات أوامر الاعتقال والموافقة على أجزاء فقط مما يطلبه المدعي العام، ويمكن أيضا تعديل الاتهامات وتحديثها لاحقا.

هل سيُعتقل نتنياهو وغالانت؟

يلزم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالإضافة إلى السوابق القانونية في قضايا تنطوي على أوامر اعتقال ضد رؤساء دول في الحكم جميع الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة باعتقال وتسليم أي فرد يسري ضده أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية إذا وطئت قدماه أراضيها.

لكن المحكمة لا تملك أي وسائل لتنفيذ أوامر الاعتقال، وعقوبة عدم اعتقال أي شخص هي الإحالة إلى مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي.

هل يمكن تعليق أمر صادر عن المحكمة مؤقتا؟

تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن الدولي بتبني قرار يوقف أو يؤجل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام مع إمكان تجديد ذلك إلى أجل غير مسمى.

وفي الحالات السابقة التي تجاهلت فيها دولة ما التزامها باعتقال فرد يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية كان أقصى ما واجهته هذه الدولة هو التوبيخ.

هل ما زال بإمكان نتنياهو وغالانت السفر؟

نعم يستطيعان، ولا يؤدي طلب إصدار أمر اعتقال أو إصدار أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية إلى الحد من حرية السفر.

لكن بمجرد إصدار مذكرة اعتقال يصبح المستهدفون بمذكرات الاعتقال عرضة لاحتمال الاعتقال إذا سافروا إلى دولة موقعة على قوانين المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي قد يؤثر على عملية صنع القرار.

ولا توجد قيود على الزعماء السياسيين أو المشرعين أو الدبلوماسيين في ما يتعلق بمقابلة الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، لكن من الناحية السياسية قد ينظر إلى مثل هذا الأمر على أنه شيء معيب.

هل تؤثر خطوة خان على قضايا أخرى؟

ليس لطلب إصدار أوامر الاعتقال الذي قدمه خان تأثير مباشر على القضايا الأخرى ذات الصلة، لكنه قد يؤثر بشكل غير مباشر.

ويعتبر طلب المحكمة الجنائية الدولية مسألة منفصلة، على سبيل المثال عن القضايا المعروضة على المحاكم التي تطالب بفرض حظر أسلحة على إسرائيل أو محاولات جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح.

وإذا قرر القضاة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التحديات القانونية، مما يستدعي فرض حظر أسلحة في أماكن أخرى، حيث إن دولا كثيرة لديها أحكام ضد بيع الأسلحة للدول التي قد تستخدمها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.