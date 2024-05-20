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عاجل| إذاعة الجيش الإسرائيلي: قوات الجيش تقدمت في عمق رفح وأصبحت في حي البرازيل واحتلت ثلثي محور فيلادلفيا

20/5/2024-|آخر تحديث: 20/5/202406:50 م (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة