شاهد.. نقل جثمان رئيسي ومرافقيه بعد تحطم المروحية

قال رئيس الهلال الأحمر الإيراني إنه عُثر على جثامين كل من كانوا على متن المروحية التي تحطمت وعلى متنها الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين، بعد الإعلان عن وفاتهم.

وأضاف الهلال الأحمر أن الجثث ستنقل إلى مدينة تبريز. كما نشرت وكالة الأنباء الإيرانية مشاهد قالت إنها لنقل الهلال الأحمر الإيراني جثامين رئيسي ووزير الخارجية أمير حسين عبد اللهيان والوفد المرافق لهما من مكان تحطم المروحية.

وأعلن في طهران -اليوم الاثنين- وفاة رئيسي والوفد المرافق له في تحطم المروحية التي كانت تقله أمس فوق جبال محافظة أذربيجان الشرقية.

وكان برفقة رئيسي، عبد اللهيان، وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية محمد علي آل هاشم، وحاكم محافظة أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، ورئيس الفريق الأمني للرئيس الإيراني، بالإضافة إلى 3 طيارين كانوا على متن المروحية.

وتحطمت المروحية في منطقة جلفا الجبلية الوعرة وسط ظروف جوية صعبة خلال عودة الرئيس من حفل حضره مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لتدشين سد مشترك على نهر آراس الحدودي بين البلدين.

وجاء الإعلان عن مقتل الرئيس الإيراني (63 عاما) ومرافقيه بعد عملية بحث صعبة شاركت فيها عشرات من فرق الإنقاذ وسط ضباب كثيف ورياح شديدة.