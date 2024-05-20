شاهد.. طائرة "أقنجي" التركية ترسل صورا خلال بحثها عن طائرة رئيسي

أرسلت طائرة "أقنجي" التركية صورا من الجو لمنطقة تبريز شمال غربي إيران حيث يحتمل سقوط الطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي لم يعرف مصيرها حتى اللحظة.

ودخلت الطائرة التركية بناء على طلب طهران للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي.

وكانت وكالة "إرنا" الإيرانية قالت إن نطاق البحث عن مروحية الرئيس الإيراني آخذ في التناقص، وإنه وصل إلى منطقة نصف قطرها 2 كيلومتر.

أما المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فقال إن جهود الوصول إلى مكان مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي متواصلة رغم سوء الأحوال الجوية.

وكانت الطوارئ الروسية أعلنت أيضا من جانبها أنها سترسل 47 متخصصا بالإنقاذ في التضاريس الصعبة للمشاركة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

يشار إلى أن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن مروحية الرئيس الإيراني سقطت ظهر أمس الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، "ولا يمكن التأكد من إصابة أو استشهاد الركاب".