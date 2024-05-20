رويترز: وفد من مستشاري ترامب التقوا نتنياهو

نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن 3 مسؤولين سابقين في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التقوا -اليوم الاثنين- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشخصيات عامة أخرى في تل أبيب.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الزيارة لم تكن معلنة، أن الوفد مكون من مسؤولين سابقين عن ملف السياسة الخارجية الأميركية، وقد ضم روبرت أوبراين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الرابع والأخير لترامب، والسفير السابق لدى الإمارات جون راكولتا، والسفير السابق لدى سويسرا إد مكمولين.

وقال المصدر أيضا إن الوفد التقى، بالإضافة إلى نتنياهو، زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وعددا من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين.

وأوضح أن من بين الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة محاولة فهم الوضع السياسي الداخلي المعقد في إسرائيل.

ويعاني ائتلاف نتنياهو خلافات داخلية إذ يحمله كثيرون من الإسرائيليين مسؤولية الفشل في منع الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووفق رويترز، فإن حلفاء ترامب نادرا ما يسافرون إلى الخارج ضمن وفد منظم للقاء مسؤولين أجانب. وتأتي زيارة الوفد المذكور هذه في وقت يتصاعد فيه التوتر بين حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب الإجراءات الإسرائيلية في الحرب على قطاع غزة.

ولم يتضح بعد ما الذي ناقشه وفد حلفاء ترامب مع الإسرائيليين.

وقال المصدر المطلع إن الوفد لم يجر الزيارة بناء على طلب من الرئيس السابق ولم تكن لديه رسالة لتوصيلها إلى المسؤولين الإسرائيليين.

وأوضح أن جميع أعضاء الوفد يعملون مستشارين غير رسميين لترامب الذي من المرجح أن يتلقى إفادة عن اجتماعاتهم في إسرائيل.

وقالت رويترز إن البيت الأبيض أحجم عن التعليق عندما سُئل عن هذه الزيارة، كما لم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب وجهته له رويترز للتعليق على زيارة الوفد الأميركي.