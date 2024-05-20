أيرلندا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في مايو الجاري

أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال مايو/أيار الجاري.

وذكر هاريس في كلمة ألقاها بمناسبة إحياء ذكرى ضحايا المجاعة الأيرلندية الكبرى بين عامي 1845 و1852 بالعاصمة لندن، أن موقف أيرلندا من قضايا الشرق الأوسط وغزة وإسرائيل واضح.

كما أكد على ضرورة وقف العنف فورا ووصول المساعدات الإنسانية بدون عائق بسبب الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة.

وأشار هاريس إلى أن أيرلندا تتحرك مع الدول التي تريد الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي هذا السياق، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن إسبانيا ستعترف بدولة فلسطين في 21 مايو/أيار الجاري، مشيرا إلى أن دولا أوروبية أخرى مثل مالطا وسلوفينيا وأيرلندا في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين.

ويذكر أن بوريل قد صرح في التاسع من مايو/أيار الجاري بأن إسبانيا وأيرلندا تنويان الاعتراف بدولة فلسطين في 21 مايو/أيار، مشيرا إلى أن سلوفينيا قد تتخذ الخطوة نفسها في ذلك اليوم أيضا.

وأضاف أن دولا أوروبية أخرى قد تعترف بفلسطين أيضا، ومن بينها بلجيكا.

وتدعم مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية حاليا عدة دول أوروبية، بقيادة إسبانيا.

ويقود رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حملة دبلوماسية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 لإقناع الدول الغربية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل وضع حد للنزاع في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي يعترفون بدولة فلسطين وهم: بلغاريا، بولندا، التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، إدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.