"بالله تسيبها إلي".. تنافس مقاومَين بساحة المعركة يشعل مواقع التواصل

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو بثته كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يظهر استهداف دبابتي ميركافا إسرائيليتين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت كتائب القسام أن العملية تمت بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، حيث قام المقاومون باستهداف الدبابتين بقذائف مضادة للدروع وعبوة العمل الفدائي وسط مخيم جباليا.

ويظهر في مقطع الفيديو مقاومان فلسطينيان وهما يتنافسان في وسط المعركة على من ينفذ العملية، ويتقدم لتدمير الدبابة الإسرائيلية من مسافة صفر بزرع عبوة العمل الفدائي.

ويخاطب أحد المقاومين الآخر بالقول "بالله تسيبها، هادي إلي، بالله عليك".

وفي النهاية، يقوم أحد المقاومين بالتقدم نحو الدبابة في الشارع ووضع العبوة عليها بشكل مباشر قبل انسحابه وتفجير العبوة.

وتداول ناشطون مقطع الفيديو وسط احتفاء كبير بتضحية المقاومين وتنافسهما على العمل الفدائي.

"بالله تسيبها ، هادي إلي ، بالله عليك "

مقاومين اثنين فلسطينيين اختلفوا في وسط المعركة على من ينفذ العملية ويدمر دبابة عن مسافة صفر في جباليا ، كل شخص يريد ان يكون هو صاحب هذا الشرف الذي قد ينتهي بنهاية حياته . غزة مصنع الرجال . pic.twitter.com/XqOeK6umbX — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 20, 2024

وقالت مغردة تعليقا على مقطع الفيديو "بالله تسيبها هادي إليه بالله عليك.. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".

وعبر مغردون عن إعجابهم بفعل المقاومين بالتسابق على الشهادة واستهداف آليات ودبابات الاحتلال من المسافة صفر، بل يستحلف بعضهم الآخر بالتقدم لتنفيذ المهمة.

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون .. يقول لصاحبه : "بالله تسيبها ..هادي إلي .. بالله عليك " .. مع انها قد تؤدي إلى استشهاده.. ماهذا !! pic.twitter.com/pMYHjTalq8 — Dima Halwani (@DimaHalwani) May 20, 2024

وتساءل أحد المغردين تعليقا على المقطع "كيف سيهزم هؤلاء؟" وهم يتنافسون على من سيكون صاحب الشرف باستهداف الدبابة الأمر الذي قد ينتهي بنهاية حياته.

"بالله تسيبها ، هادي إلي ، بالله عليك " من العملية المشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس. اختلفوا في وسط المعركة على من ينفذ العملية ويدمر دبابة عن مسافة صفر في جباليا ، كل شخص يريد ان يكون هو صاحب هذا الشرف الذي قد ينتهي بنهاية حياته. كيف سيُهزم هؤلاء؟#جباليـا pic.twitter.com/ENOwRQFLL6 — Qotaiba.Badawi (@Qotaiba_bd) May 20, 2024

وعلقت مغردة على مقطع الفيديو بالقول "إخوة الدم والسلاح وشجاعة منقطعة النظير".