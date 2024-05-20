اليونان تقرر ترحيل مواطنين أوروبيين لمشاركتهم باحتجاجات داعمة لغزة

قررت السلطات اليونانية ترحيل 9 مواطنين من دول أوروبية مختلفة كانت قد ألقت القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في مظاهرات داعمة لفلسطين بكلية الحقوق في جامعة أثينا وفق ما أفاد به المحامون الذين يدافعون عنهم.

والموقوفون التسعة مواطنون من 5 دول أوروبية هي ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا كانت الشرطة قد ألقت القبض عليهم مع 19 آخرين الأسبوع الماضي خلال احتجاجات في جامعة أثينا ووجهت إليهم اتهامات تشمل تعطيل عمل مؤسسة عامة والمساعدة في الإضرار بممتلكات أجنبية، وفقا لوثائق المحكمة.

وأفرجت السلطات عن المتظاهرين اليونانيين في انتظار المحاكمة التي ستُجرى في 28 مايو/أيار الجاري، لكن المحتجين الأجانب التسعة -وهم رجل و8 نساء تتراوح أعمارهم بين 22 و33 عاما- لا يزالون محتجزين في انتظار صدور قرار إداري بترحيلهم.

وقال محامو المحتجين الأجانب في بيان إن أوامر الترحيل صدرت، مما يمنع المتهمين من حضور محاكمتهم.

وذكر محامو اثنين من الموقوفين أن موكليهم يعيشان ويعملان في اليونان ويعتزمان الطعن في قرار الترحيل، فيما وصف محام عن متهم ثالث القرار بأنه "تعسفي وغير قانوني".

يذكر أن اليونان شهدت احتجاجات عدة مناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.