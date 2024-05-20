رئيس الوزراء القطري يطالب بتكثيف الجهود لإنهاء الحرب على غزة

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن التاريخ أثبت أن كلفة أي احتلال وتبعاته أكبر بكثير من أي مردود يتوقعه المحتل، معتبرا أن سياسات الاحتلال والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر يوما نهاية أي صراع.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال منتدى الأمن العالمي المنعقد في الدوحة أنه ينبغي تكثيف الجهود الدولية المعنية بإنهاء الصراع في غزة والجهود الإنسانية لوصول المساعدات الإنسانية.

كما قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن الدوحة بذلت كامل جهدها للمساهمة بدور حيوي في تعزيز السلم والأمن العالميين عبر جهود الوساطة.

وقبل أسبوع قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة في حالة جمود وإن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح أعادت الأمور إلى الوراء.

وحذر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني من أن هناك مخاطر من امتداد رقعة الصراع في المنطقة. وقال إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح أخّرت مفاوضات الهدنة مع حركة حماس، مؤكدا أن جهود الوساطة مستمرة رغم تعثرها.