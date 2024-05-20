إيران تحدد موعد الانتخابات الرئاسية بعد مصرع رئيسي

حددت السلطات الإيرانية يوم 28 يونيو/حزيران المقبل موعدا لإجراء انتخابات رئاسية، في أعقاب مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي مع مسؤولين آخرين، بينهم وزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحيتهم شمال غربي البلاد أمس الأحد، وأعلنت الحداد 5 أيام.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية -من بينها التلفزيون الرسمي اليوم الاثنين- بأن الموافقة على موعد الانتخابات جاء خلال اجتماع لرؤساء السلطة القضائية والحكومة والبرلمان، مشيرة إلى أنه "بموجب الاتفاق المبدئي لمجلس صيانة الدستور، تقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في هذا الموعد".

ويأتي تحديد موعد إجراء الانتخابات، بعد إعلان المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم أن محمد مخبر النائب الأول للرئيس أصبح المسؤول عن السلطة التنفيذية وأمامه فترة أقصاها 50 يوما لإجراء الانتخابات.

وأعلنت إيران اليوم الحداد 5 أيام على رئيسها إبراهيم رئيسي، في حين عين مجلس الوزراء الإيراني علي باقري نائب وزير الخارجية، قائما بأعمال الوزارة، وذلك بعد وفاة الوزير عبد اللهيان في حادث تحطم الطائرة.

وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران هادي طحان نظيف إن لجنة ستشكل من النائب الأول للرئيس ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية لإدارة البلاد وإجراء انتخابات خلال 50 يوما، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب سيتولى مهامه لـ4 سنوات مقبلة وإن النائب الأول للرئيس سيتولى مهام الرئاسة ولن تطلق عليه صفة الرئيس قبل الانتخابات.

لجنة تحقيق

من جهة أخرى، أمر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري -اليوم الاثنين- بإجراء تحقيق في سبب تحطم المروحية التي كانت تقل الرئيس ومسؤولين آخرين.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) بأن باقري أمر "لجنة رفيعة المستوى بفتح تحقيق في سبب تحطم مروحية الرئيس" الأحد، في حين قال نائب الرئيس للشؤون التنفيذية محسن منصوري للتلفزيون الرسمي "سيقام صباح الأربعاء المقبل موكب التشييع في مدينة طهران" لرئيسي ومرافقيه الذين قتلوا في تحطم المروحية.

وكان الهلال الأحمر الإيراني أعلن -صباح اليوم- أن فرق الإنقاذ انتشلت جثة رئيسي و8 آخرين كانوا في المروحية، مشيرا إلى أن الجثث نقلت إلى تبريز، مركز محافظة أذربيجان الشرقية.