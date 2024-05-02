"واللي يقتل شعبو خاين".. مدونون غاضبون لقتل عناصر أمنية مقاوما فلسطينيا

سادت حالة من الغضب بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر قتل عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أحد مقاتلي كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ونشر حساب لشخص يدعى "أحمد" عبر منصة إكس تدوينة، نعى فيها ابن عمته المطارد من قوات الاحتلال وأحد قادة كتيبة نور شمس أحمد أبو الفول المعروف بـ(كريس) "شهيدا برصاص السلطة الفلسطينية".

الله يرحمك ويتقبلك يا سيد الزلام ابن عمتي المطارد من قوات الاحتلال احد قادة كتيبة نور شمس احمد ابو الفول (كريس) شهيداً برصاص السلطة "الفلسطينية" لا حول ولا قوة الا بالله pic.twitter.com/obhg0x7tdO — أحمَدْ (@Qassam127) May 1, 2024

ومع انتشار خبر اغتيال عناصر الأجهزة الأمنية المقاوم الفلسطيني، شهدت منصات التواصل حالة من الصدمة والغضب، وقال أحمد فوزي "في خضم المعركة المصيرية في غزة، تأبى أجهزة التنسيق الأمنية للسلطة إلا أن تثبت اصطفافها مع الاحتلال وتنفيذ ما عجز عنه باغتيال المطاردين والمقاومين من أبناء الضفة".

وأشار جلال زيد إلى أن "السلاح الذي تحمله السلطة هو نفسه السلاح الذي يحمله الاحتلال الإسرائيلي، وما السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة إلا مؤسسة أمنية تحافظ على الاحتلال وأمنه".

اصبح السلاح الذي تحمله السلطة هو نفسه السلاح الذي يحمله الكيان الصهيوني.

وما السلطة في الضفة إلا مؤسسة أمنية تحافظ على الكيان الصهيوني وأمنه 💢 استشهاد أحد مقاتلي كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس قبل قليل بالضفة الغربية برصاص عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة (سلطة عباس) — جلال زيد (@alkraR1alyamany) May 1, 2024

وأضاف آخر أن أجهزة أمن السلطة تستوحش في ملاحقة المقاومين شمالي الضفة المحتلة، وتتجاوز فكرة الاعتقالات إلى تنفيذ عمليات إعدام واغتيالات مباشرة بحق المقاومين.

استشهاد البطل المقاوم أحمد بو الفول أحد المطاردين من عناصر كتيبة طولكرم برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية – في خضم المعركة المصيرية تأبى أجهزة التنسيق الامنية لسلطة "محمود عباس" الا أن تثبت اصطفافها مع الاحتلال وتنفيذ ما عجز عنه باغتيال المطاردين والمقاوميين من أبناء الضفة. pic.twitter.com/Xrt1axIM9P — احمد فوزي – Ahmed Faozi (@AFYemeni) May 1, 2024

وعلق أحدهم على اغتيال عناصر الأجهزة الأمنية المقاوم أبو الفول بالقول إن "المقاومة تُخلق لتكون شوكة بحلق المحتل، وتتصدى لكل اقتحام بشراسة، فيحاول المحتل تصفيتك، اعتقالك، إنهاء نضالك، تلاحق وتطارد من المحتل وأعوانه، وتنجو مرارا، وفجأة، بل بات متوقعا، أن يغتالك أقرب الناس، وهم ينظرون بعينك"، واستشهد في تدوينته بهتاف "واللي بقتل شعبو خاين..".

أحمد أبو الفول سّـهيداً تُخلق لتكون شوكة بحلق المحتل، وتتصدى لكل اقتحام بشراسة، فيحاول المحتل تصفيتك، اعتقالك، إنهاء نضالك، تلاحق وتطارد من المحتل وأعوانه، وتنجو مراراً، وفجأة‼️ ليس فجأة، بل بات متوقعاً، أن يغتالك أقرب الناس، وهم ينظرون بعينك ونبقى نردد "واللي بقتل شعبو خاين… pic.twitter.com/Nzoh6GqgeX — Hanaa. M (@HanaaM24) May 1, 2024

وقال آخرون إن السلطة الفلسطينية "تشارك إسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني"، وإن "السلطة والاحتلال وجهان لعملة واحدة"، مشيرين إلى أن "السلطة الفلسطينية أخطر على الشعب الفلسطيني من إسرائيل نفسها".

وتساءل مغردون "أين عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة مما يحدث من اعتداءات من قبل المستوطنين والمستعربين بحق أهالي الضفة؟ أم أن السلاح الذي بيدهم فقط لقتل وقمع الشعب الفلسطيني؟".