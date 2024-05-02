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"واللي يقتل شعبو خاين".. مدونون غاضبون لقتل عناصر أمنية مقاوما فلسطينيا

أمن السلطة يقتل عنصرا من كتيبة طولكرم-الشهيد أحمد أبو الفول
أمن السلطة يقتل الشهيد أحمد أبو الفول من كتيبة طولكرم (مواقع التواصل الاجتماعي)
2/5/2024

سادت حالة من الغضب بين جمهور منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار خبر قتل عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية أحد مقاتلي كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ونشر حساب لشخص يدعى "أحمد" عبر منصة إكس تدوينة، نعى فيها ابن عمته المطارد من قوات الاحتلال وأحد قادة كتيبة نور شمس أحمد أبو الفول المعروف بـ(كريس) "شهيدا برصاص السلطة الفلسطينية".

 

ومع انتشار خبر اغتيال عناصر الأجهزة الأمنية المقاوم الفلسطيني، شهدت منصات التواصل حالة من الصدمة والغضب، وقال أحمد فوزي "في خضم المعركة المصيرية في غزة، تأبى أجهزة التنسيق الأمنية للسلطة إلا أن تثبت اصطفافها مع الاحتلال وتنفيذ ما عجز عنه باغتيال المطاردين والمقاومين من أبناء الضفة".

وأشار جلال زيد إلى أن "السلاح الذي تحمله السلطة هو نفسه السلاح الذي يحمله الاحتلال الإسرائيلي، وما السلطة وأجهزتها الأمنية في الضفة إلا مؤسسة أمنية تحافظ على الاحتلال وأمنه".

وأضاف آخر أن أجهزة أمن السلطة تستوحش في ملاحقة المقاومين شمالي الضفة المحتلة، وتتجاوز فكرة الاعتقالات إلى تنفيذ عمليات إعدام واغتيالات مباشرة بحق المقاومين.

وعلق أحدهم على اغتيال عناصر الأجهزة الأمنية المقاوم أبو الفول بالقول إن "المقاومة تُخلق لتكون شوكة بحلق المحتل، وتتصدى لكل اقتحام بشراسة، فيحاول المحتل تصفيتك، اعتقالك، إنهاء نضالك، تلاحق وتطارد من المحتل وأعوانه، وتنجو مرارا، وفجأة، بل بات متوقعا، أن يغتالك أقرب الناس، وهم ينظرون بعينك"، واستشهد في تدوينته بهتاف "واللي بقتل شعبو خاين..".

وقال آخرون إن السلطة الفلسطينية "تشارك إسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني"، وإن "السلطة والاحتلال وجهان لعملة واحدة"، مشيرين إلى أن "السلطة الفلسطينية أخطر على الشعب الفلسطيني من إسرائيل نفسها".

وتساءل مغردون "أين عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة مما يحدث من اعتداءات من قبل المستوطنين والمستعربين بحق أهالي الضفة؟ أم أن السلاح الذي بيدهم فقط لقتل وقمع الشعب الفلسطيني؟".

للأستخدام الداخلي****** ,السلطة الفلسطنية أخطر على الشعب الفلسطيني من إسرائيل نفسها.

المصدر : الجزيرة + مواقع التواصل الاجتماعي