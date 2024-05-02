مالي تعلن مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية

أعلنت سلطات مالي مقتل قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية يدعى أبو حذيفة ويعرف أيضا بـ"إلياس هيغو" في عملية عسكرية نفذتها قوات الأمن.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن أبو حذيفة متورط في تنفيذ هجمات عنيفة ضد القوات الأميركية في أفريقيا، وكانت واشنطن رصدت جائزة 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكان وجوده.

وحسب وكالة أسوشيتد برس، يُعتقد أن أبو حذيفة شارك في تنفيذ هجوم في 2017 ضد القوات الأميركية والنيجيرية، مما أدى إلى مقتل 4 أميركيين و4 نيجيريين.

وقال الجيش المالي في بيان الاثنين الماضي إنه تم التأكد من مقتل أبو حذيفة من خلال تحديد الهوية وجمع المعلومات.

وقال موسى آغا -وهو قائد مجموعة من الطوارق موالية لباماكو- إن قواته شاركت في عملية مقتل أبو حذيفة في شمال مالي.

وبعد هذا الهجوم قلص الجيش الأميركي عملياته المشتركة مع دول الساحل الأفريقي.