لبيد يلتقي وزير الخارجية الإماراتي في أبو ظبي

التقى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد -اليوم الخميس- وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في أبو ظبي، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولاسيما الحرب في قطاع غزة.

وقال لبيد، في منشور له على منصة "إكس"، إنه أخبر وزير الخارجية الإماراتي بأن الأمر الأكثر إلحاحا هو إعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وأكد أن لدى إسرائيل مصلحة في إنشاء تعاون سياسي واقتصادي مع الإمارات و"الدول العربية المعتدلة" لتقديم حلول للمشاكل العالمية والتعامل مع التهديدات الإقليمية بجميع أنواعها، على حد تعبيره.

من جهته، أشار وزير الخارجية الإماراتي إلى الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس "حل الدولتين"، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء العنف المتصاعد الذي تشهده.

وشدد على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشيرا إلى أن الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ودون عوائق وبشكل مكثف ومستدام.

وقبل أن ينضم لصفوف المعارضة، كان لبيد أول وزير خارجية إسرائيلي يزور الإمارات، أواخر يونيو/حزيران 2021، وهي الزيارة التي افتتح خلالها سفارة تل أبيب في أبو ظبي.

وشغل لبيد منصب وزير الخارجية الإسرائيلي من يونيو/حزيران 2021 إلى ديسمبر/كانون الأول 2022، كما تولى منصب رئيس الوزراء مطلع يوليو/تموز 2022 بعد استقالة نفتالي بينيت، حتى نهاية العام نفسه.