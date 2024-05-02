عقوبات إيرانية على كيانات وشخصيات أميركية وبريطانية لدعمها إسرائيل

أعلنت الخارجية الايرانية -اليوم الخميس- فرض عقوبات على كيانات وشخصيات أميركية وبريطانية لدعمها وتمويلها إسرائيل في حربها على قطاع غزة.

وقالت في بيان "تماشيا مع تطبيق قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والأعمال الخطيرة والإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة، نقوم بفرض عقوبات على أفراد وكيانات أميركية وبريطانية لدعمها وتمويلها الكيان الصهيوني في أعماله الإرهابية وترويج ودعم الإرهاب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الحرب ضد الشعب الفلسطيني".

ومن بين الكيانات الأميركية المشمولة بالعقوبات الإيرانية شركات: لوكهيد مارتن، جنرال دايناميكس، سكايدو للأسلحة، كذلك شيفرون "بسبب تعاونها مع الكيان الإسرائيلي في استخراج آبار الغاز الواقعة شرق البحر الأبيض المتوسط ​​واستغلال الكيان الصهيوني للموارد المالية الناجمة عنه للهجوم على غزة".

وحسب البيان الإيراني تشمل العقوبات "شركة خارون بسبب دورها في عقوبات وزارة الخزانة الأميركية ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والعمل لقطع وصول حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى شبكة تحويل العملات الرقمية بحجة غسل الأموال".

أما الأشخاص المشمولون بالعقوبات فهم:

ـ جيسون برودسكي، المدير التنفيذي لمجموعة التحالف ضد إيران النووية "بسبب أفكاره المعادية للفلسطينيين ونشر تقرير غير صحيح عن إيران في عملية طوفان الأقصى".

ـ كليفورد ماي، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات "لدعم الأعمال المناهضة لحقوق الإنسان في حرب غزة".

ـ الجنرال بريان فينتون، قائد قوات العمليات الخاصة بالجيش الأميركي "بسبب مساعدته الاستخباراتية والأمنية للكيان الصهيوني".

ـ جيسون غرينبلات، كبير مستشاري دونالد ترامب "لدعمه تدمير حماس وإعطاء الأولوية للقضاء على هذه الجماعة على أي إجراءات إصلاحية في فلسطين".

– مايكل روبين، من مركز أبحاث "إنتربرايز" الأميركي "لدعمه استمرار الهجوم على حماس حتى القضاء التام على هذه الجماعة وإخراجها من قطاع غزة".

– براد كوبر، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية "لدعمه انتهاكات حقوق الإنسان في حرب غزة".

– غريغ هايز، الرئيس التنفيذي لشركة "آر تي إكس" للأسلحة "بسبب دعمه للأعمال المناهضة لحقوق الإنسان في حرب غزة".

كما أوضح البيان الإيراني فرض عقوبات على 13 فردا وكيانا بريطانيا "بسبب أعمالهم المتعمدة في دعم وتسهيل أعمال الكيان الصهيوني، بما في ذلك ارتكاب أعمال إرهابية ضد السلام والأمن الإقليميين والدوليين".

والكيانات البريطانية المشمولة بالعقوبات الإيرانية: قاعدة أكروتيري الجوية الكائنة في قبرص، مدمرة دياموند في البحر الأحمر، شركات إلبيت سيستم، ماجيت باركر، وشركة رافائيل.

أما الشخصيات البريطانية الواردة أسماؤهم في قائمة العقوبات فهم: وزير الدفاع غرانت شابس، جيمس هاكنهال قائد القيادة الإستراتيجية للجيش، شارون نسميث نائب الأركان العامة، بول ريموند غريفيث مساعد هيئة الأركان.

كما تضم القائمة: أدريان بيرد مدير استخبارات الدفاع بوزارة الدفاع، ريتشارد كامب قائد سفينة ريتشموند البحرية بالبحر الأحمر، سايمون كلاك قائد قاعدة أكروتيري الجوية في قبرص، بيتر إيفانز قائد قوات البحرية "دايموند" بالبحر الأحمر.