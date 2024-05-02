عدد يهود العالم أقل مما كان عليه عشية الحرب العالمية الثانية

قال مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي اليوم الخميس إن عدد اليهود في العالم الآن أقل مما كان عليه في عام 1939 عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية.

وأضاف المكتب في تقرير نشرته وسائل إعلام إسرائيلية قبيل إحياء ذكرى ما يعرف بالمحرقة اليهودية (الهولوكوست) على يد النازيين أن عدد اليهود في العالم اليوم 15.7 مليونا منهم 7.1 ملايين يعيشون في إسرائيل، و6.3 ملايين في الولايات المتحدة، ويشكل هؤلاء 85% من اليهود في العالم.

وأشار التقرير إلى أن عدد السكان اليهود في العالم عام 1939 عشية الحرب العالمية الثانية كان 16.6 مليونا.

وبحسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإن عدد اليهود في العالم سيتجاوز ما كان عليه قبيل الحرب العالمية الثانية في حال استمر النمو السكاني بالمعدل الحالي.

وذكر التقرير أن بقية اليهود في العالم يتوزعون على فرنسا (440 ألفا)، وكندا (398 ألفا)، وبريطانيا (312 ألفا)، والأرجنتين (171 ألفا)، وروسيا (132 ألفا)، وألمانيا (125 ألفا)، وأستراليا (117 ألفا).

وقال مكتب الإحصاء الإسرائيلي إن نحو 133 ألف ناج من "الهولوكوست" يعيشون في إسرائيل، وتتراوح أعمار نحو 43% منهم بين 78 و84 عاما، ونحو 36% تتراوح أعمارهم بين 85 و90 عاما، والباقي فوق 90 عاما.