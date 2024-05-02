أفاد مراسل الجزيرة بمقتل أحد مقاتلي كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس برصاص عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

ونقل مراسل الجزيرة في طولكرم ليث جعار عن شهود عيان مقتل المقاوم أحمد أبو الفول أحد عناصر كتيبة مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة بعد إطلاق النار على سيارته من قبل عناصر أجهزة أمن السلطة.

وِأشار المراسل نقلا عن الشهود إلى أن عناصر الأجهزة الأمنية حاصرت المركبة ثم أطلقت عليها النيران مما أدى إلى إصابة المقاوم بجروح خطيرة ومن ثم فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

وفي بيان عسكري مقتضب اتهمت كتيبتا مخيم طولكرم ومخيم نور شمس أجهزة أمن السلطة باغتيال المقاوم المطارد أحمد أبو الفول.

واعتبر البيان عملية الاغتيال جريمة مشابهة لما تنفذه قوات الاحتلال من اغتيالات بحق المقاومين أمثال جهاد شحادة وعز الدين عواد وإخوانهم في طولكرم والشيشاني وإخوانه في نابلس.

ووصف البيان أجهزة أمن السلطة بالخائنة بما تنفذه من جرائم بشعة وملاحقة وتسليم المقاومين.

ودعا بيان كتيبتي مخيم طولكرم ومخيم عين شمس الشعب الفلسطيني للخروج بمسيرات غضب وعصيان على ما وصفه بنظام السلطة الفاسد.

وأشار البيان إلى أن أبو الفول شارك في التصدي لقوات الاحتلال في كل اقتحاماتها لمخيمي طولكرم ونور شمس.

وقد نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحمد أبو الفول وأدانت إطلاق أجهزة أمن السلطة النار تجاه المقاومين واستنكرت "اعتداءات أجهزة أمن السلطة على أبناء شعبنا ومقاومينا".

وأكدت حركة حماس أن "ملاحقة أجهزة أمن السلطة للمقاومين في الضفة الغربية عار سياسي وسقوط وطني لا يخدم إلا الاحتلال".

وطالبت حماس بتحمل الجميع مسؤوليتهم إزاء "إنهاء هذه الممارسات المرفوضة ووضع تلك الأجهزة في مسارها الصحيح".

#فيديو | لحظة اغتيال الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة عباس للمطارد عمر أبو الفول أحد مجاهدي سرايا القدس بطولكرم. pic.twitter.com/lZQwuORO4r — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 1, 2024

من جانبه قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات للجزيرة إن المركبة المستهدفة أطلقت النار باتجاه دورية أمنية مما اضطر عناصرها للرد.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة عقب إعلان اغتيال أبو الفول بين عناصر المقاومة الفلسطينية وأجهزة الأمن التابعة للسلطة في مناطق متفرقة من طولكرم.

تجدر الإشارة إلى أن المقاوم المطارد أحمد أبو الفول كان قد نجى من عدة محاولات اغتيال من قبل قوات الاحتلال والوحدات الإسرائيلية.