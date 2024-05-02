مقتل عنصر من كتيبة طولكرم برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية

أفاد مراسل الجزيرة بمقتل أحد مقاتلي كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس برصاص عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر عائلية بمقتل الشاب احمد أبو الفول أحد عناصر كتيبة مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة بعد إطلاق النار على سيارته من قبل عناصر اجهزة أمن السلطة.

#فيديو | لحظة اغتيال الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة عباس للمطارد عمر أبو الفول أحد مجاهدي سرايا القدس بطولكرم. pic.twitter.com/lZQwuORO4r — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 1, 2024

من جانبه قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات للجزيرة إن المركبة المستهدفة أطلقت النار باتجاه دورية أمنية ما اضطر عناصرها للرد.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة عقب إعلان اغتيال أبو الفول بين عناصر المقاومة الفلسطينية وأجهزة الأمن التابعة للسلطة في مناطق متفرقة من طولكرم.