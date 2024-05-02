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مقتل عنصر من كتيبة طولكرم برصاص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية

استشهاد أحمد أبو الفول في طولكرم المنتسب لسريا القدس على رصاص قوات الاحتلال - شاشة الجزيرة
أحمد أبو الفول قتل بعد استهداف سيارته من قبل عناصر أجهزة أمن السلطة في طولكرم (الجزيرة)
2/5/2024-|آخر تحديث: 2/5/202401:43 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أفاد مراسل الجزيرة بمقتل أحد مقاتلي كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس برصاص عناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مصادر عائلية بمقتل الشاب احمد أبو الفول أحد عناصر كتيبة مخيم نور شمس في مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة بعد إطلاق النار على سيارته من قبل عناصر اجهزة أمن السلطة.

من جانبه قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات للجزيرة إن المركبة المستهدفة أطلقت النار باتجاه دورية أمنية ما اضطر عناصرها للرد.

وقد اندلعت اشتباكات مسلحة عقب إعلان اغتيال أبو الفول بين عناصر المقاومة الفلسطينية وأجهزة الأمن التابعة للسلطة في مناطق متفرقة من طولكرم.

 

 

المصدر : الجزيرة