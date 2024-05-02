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عاجل | مراسل الجزيرة: الشرطة الأميركية تدخل حرم جامعة كاليفورنيا تمهيدا لفض اعتصام طلابي يدعو إلى وقف الحرب على غزة

2/5/2024

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة