ترامب: سأقاتل من أجل حق البلاد إذا لم نشهد انتخابات نزيهة

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إنه سيقاتل من أجل حق البلاد إذا لم تكن انتخابات الرئاسة المقررة هذا العام نزيهة، مما دفع حملة منافسه الرئيس جو بايدن إلى وصفه بأنه "خطر على الدستور".

وصرح ترامب في مقابلة مع صحيفة "ميلووكي جورنال سنتينل" أمس الأربعاء بأنه "إذا كان كل شيء نزيها، سأقبل النتائج بكل سرور".

وتابع "أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فعليك أن تقاتل من أجل حق البلاد"، مؤكدا أنه سيكشف عن أي مشكلات يلاحظها في سير الانتخابات. كما كرر قوله بأنه كان ضحية غش في انتخابات عام 2020.

لكنه أضاف أنه يتوقع أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة، وأن يفوز بها وربما بغالبية كبيرة.

من ناحية أخرى، قال جيمس سينغر المتحدث باسم حملة بايدن في بيان "الخلاصة أن ترامب يشكل خطرا على الدستور وتهديدا لديمقراطيتنا".

وأضاف أن "الشعب الأميركي سينزل به هزيمة انتخابية أخرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لأنهم يرفضون تطرفه وحبه للعنف وتعطشه للانتقام".

ويواجه ترامب عشرات التهم الجنائية من بينها الضلوع في مؤامرة لقلب نتائج انتخابات 2020.

وكرر الرئيس الجمهوري السابق خلال تجمعين حاشدين لأنصاره أن الديمقراطيين ارتكبوا عمليات تزوير واسعة النطاق في انتخابات 2020.

وقال في واكيشا بولاية ويسكونسن "الديمقراطيون اليساريون المتطرفون قاموا بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2020، ولن نسمح لهم بتزوير الانتخابات الرئاسية عام 2024. سوف نخسر الوطن".