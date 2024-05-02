تحذير أميركي من تحكم الذكاء الاصطناعي في الأسلحة النووية

حث مسؤول أميركي كبير -اليوم الخميس- الصين وروسيا على إصدار إعلانات مماثلة لتلك الصادرة عن الولايات المتحدة ودول أخرى بأن "البشر فقط، وليس الذكاء الاصطناعي، هم من سيتخذون القرارات بشأن نشر الأسلحة النووية".

وقال بول دين مسؤول الحد من انتشار الأسلحة بالخارجية الأميركية -في إفادة صحفية- إن بلاده قدمت "التزاما واضحا وقويا" بأن البشر لديهم السيطرة الكاملة على الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن فرنسا وبريطانيا أعلنتا ذلك أيضا.

وأضاف دين "سنرحب ببيان مماثل من الصين وروسيا الاتحادية نعتقد أن هذا معيار مهم للغاية للسلوك المسؤول ونعتقد أنه أمر سيكون موضع ترحيب كبير في سياق الدول الخمس الدائمة العضوية" في إشارة إلى الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتأتي تصريحات دين في الوقت الذي تحاول فيه إدارة الرئيس جو بايدن تعميق مناقشات منفصلة مع بكين حول سياسة الأسلحة النووية ونمو الذكاء الاصطناعي.